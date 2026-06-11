Por qué Luca Zidane, el hijo de Zinedine, ataja para Argelia y no para Francia

A sus 28 años, el hijo de Zizou -surgido en las inferiores de Real Madrid-, jugará su primer Mundial defendiendo los tres palos de Argelia y enfrentará a Argentina en fase de grupos.

Luca Zidane, el actual arquero del Granada y segundo hijo del legendario Zinedine Zidane, ha tomado una decisión que marcó un punto de inflexión en su carrera: representar a la selección mayor de Argelia en el Mundial 2026, dejando de lado a la selección francesa con la que brilló su padre.

Aunque Luca nació en Francia y de hecho representó a la selección gala en sus categorías juveniles (coronándose campeón en el Europeo Sub-17 de 2015), la principal razón detrás de su cambio de rumbo son sus raíces familiares. Al contar con triple nacionalidad —francesa por nacimiento, española por su madre y argelina por descendencia—, Luca optó por honrar el linaje paterno. Sus abuelos, los padres de Zinedine, emigraron desde Argelia hacia Francia.

Gracias a estos orígenes, Luca pudo solicitar el cambio de federación. Finalmente, obtuvo la habilitación oficial de la FIFA en septiembre de 2025 para defender los colores de la selección africana.

Con esta elección, el guardameta de 28 años —quien por estos días llama la atención en la Copa del Mundo por usar una máscara protectora debido a una fractura facial— no solo rinde homenaje a la tierra de sus ancestros, sino que también forja su propio camino internacional, desmarcándose de la pesada sombra y las inevitables comparaciones con la histórica carrera de su padre en la selección de Francia.

Luca Zidane jugará el Mundial con una máscara protectora (Getty)

De esta manera, con apenas 7 partidos en la mayor argelina, Luca Zidane será el arquero titular del conjunto africano en el debut mundialista ante Argentina.

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Los convocados de Argelia

ARQUEROS : Luca Zidane (Granada), Oussama Benbot (USM Alger), Melvin Mastil (Stade Nyonnais) y Abdelatif Ramdane (CS Constantine).

: Luca Zidane (Granada), Oussama Benbot (USM Alger), Melvin Mastil (Stade Nyonnais) y Abdelatif Ramdane (CS Constantine). DEFENSORES : Rafik Belghali (Hellas Verona), Samir Chergui (Red Star), Rayan Aït-Nouri (Manchester City), Jaouen Hadjam (Young Boys), Aïssa Mandi (Lille), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund), Zineddine Belaïd (JS Kabylie), Achref Abada (USM Alger) y Mohamed Amine Tougai (ES Tunis).

: Rafik Belghali (Hellas Verona), Samir Chergui (Red Star), Rayan Aït-Nouri (Manchester City), Jaouen Hadjam (Young Boys), Aïssa Mandi (Lille), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund), Zineddine Belaïd (JS Kabylie), Achref Abada (USM Alger) y Mohamed Amine Tougai (ES Tunis). VOLANTES : Nabil Bentaleb (Lille), Hicham Boudaoui (Niza), Houssem Aouar (Al-Ittihad), Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Yacine Titraoui (Charleroi) y Ramiz Zerrouki (Twente).

: Nabil Bentaleb (Lille), Hicham Boudaoui (Niza), Houssem Aouar (Al-Ittihad), Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Yacine Titraoui (Charleroi) y Ramiz Zerrouki (Twente). DELANTEROS : Mohamed Amoura (Wolfsburg), Nadhir Benbouali (Gyor), Adil Boulbina (Al-Duhail), Farès Ghedjemis (Frosinone), Amine Gouiri (Marsella), Anis Hadj Moussa (Feyenoord) y Riyad Mahrez (Al-Ahli).

: Mohamed Amoura (Wolfsburg), Nadhir Benbouali (Gyor), Adil Boulbina (Al-Duhail), Farès Ghedjemis (Frosinone), Amine Gouiri (Marsella), Anis Hadj Moussa (Feyenoord) y Riyad Mahrez (Al-Ahli). DT: Vladimir Petković

El fixture del Grupo J, el grupo de Argentina, Argelia, Jordania y Austria