Por qué no juega Alphonso Davies hoy en Canadá vs. Qatar por el Mundial 2026

Jesse Marsch sigue sin poder contar con su máxima figura desde el inicio. Que pueda sumar desde el banco sus primeros minutos en la Copa del Mundo continúa siendo una incógnita.

En Vancouver, ante su gente, la Selección de Canadá busca sumar su primera victoria en el Mundial 2026 que la tiene como anfitriona, tras estrenarse con empate 1-1 ante Bosnia y Herzegovina. Su rival será Qatar, que viene de igualar por el mismo marcador ante Suiza.

Una vez más, el equipo que conduce Jesse Marsch no podrá contar desde el inicio con Alphonso Davies, futbolista del Bayern Munich y su máxima figura, lo que supone una ausencia demasiado significativa para ir en busca de ese triunfo que le permita igualar la línea del seleccionado suizo, que en el turno anterior se impuso 2-0 a los bosnios.

La de Alphonso Davies es una baja demasiado significativa en Canadá.

¿Por qué no juega Alphonso Davies?

Alphonso Davies continúa recuperándose de una lesión muscular que ya le había impedido ser parte del estreno ante Bosnia y que ahora también lo relegó de la alineación inicial para enfrentar a Qatar. Si bien su nombre figura entre los relevos del equipo que conduce Jesse Marsch, que esté o no en condiciones de sumar sus primeros minutos en la Copa del Mundo ingresando desde el banco continúa siendo una incógnita.

Formaciones confirmadas en Canadá y Qatar

El seleccionado canadiense saltará a la cancha en Vancouver con Maxime Crepeau; Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Tajon Buchanan, Stephen Eustaquio, Ismael Kone; Cyle Larin, Jonathan David y Ali Ahmed.

En Qatar, Julen Lopetegui decidió alinear a Mahmoud Abunada; Pedro Miguel, Issa Laye, Jassem Gaber, Ayoub Aloui, Homam Ahmed, Boualem Khoukhi; Assim Madibo, Edmilson Junior; Akram Afif y Yusuf Abdurisag.