Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Mundial 2026

Por qué no juega Bernardo Silva en Portugal vs. Croacia por el Mundial 2026

Todos los detalles relacionados con la ausencia del experimentado mediocampista recientemente incorporado a Real Madrid.

Bernardo Silva, ausente en el 11 titular de Portugal.
© GettyBernardo Silva, ausente en el 11 titular de Portugal.

Este jueves, en el BMO Field Stadium de la ciudad de Toronto, en Canadá, los seleccionados de Portugal y Croacia se encuentran frente a frente en el marco de los 16avos de final del Mundial 2026. Lo hacen siendo conscientes de que no hay margen de error posible en torno al objetivo de clasificarse a los octavos de final del certamen.

En medio de ese panorama, un rato antes del pitazo inicial en este compromiso, portugueses y croatas confirmaron las alineaciones titulares. Y una nota realmente destacada es la ausencia de Bernardo Silva en el combinado lusitano. Se trata de un mediocampista experimentado que acaba de incorporarse a Real Madrid.

+ Seguinos en

¿Por qué no juega Bernardo Silva en Portugal?

Lisa y llanamente, la ausencia de Bernardo Silva en el equipo titular de Portugal que enfrenta a Croacia tiene que ver con una decisión táctica de Roberto Martínez, el entrenador. Como consecuencia de ello, el ahora exjugador de Manchester City aguardará por minutos sentado en el banco de los suplentes.

La alineación titular de Portugal

  • Diego Costa
  • Joao Cancelo
  • Ruben Dias
  • Renato Veiga
  • Nuno Mendes
  • Bruno Fernandes
  • Joao Neves
  • Vitinha
  • Pedro Neto
  • Cristiano Ronaldo
  • Rafael Leao

El cuadro del Mundial 2026

Gabriel Casazza
Gabriel Casazza
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones