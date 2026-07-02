Por qué no juega Bernardo Silva en Portugal vs. Croacia por el Mundial 2026

Este jueves, en el BMO Field Stadium de la ciudad de Toronto, en Canadá, los seleccionados de Portugal y Croacia se encuentran frente a frente en el marco de los 16avos de final del Mundial 2026. Lo hacen siendo conscientes de que no hay margen de error posible en torno al objetivo de clasificarse a los octavos de final del certamen.

En medio de ese panorama, un rato antes del pitazo inicial en este compromiso, portugueses y croatas confirmaron las alineaciones titulares. Y una nota realmente destacada es la ausencia de Bernardo Silva en el combinado lusitano. Se trata de un mediocampista experimentado que acaba de incorporarse a Real Madrid.

¿Por qué no juega Bernardo Silva en Portugal?

Lisa y llanamente, la ausencia de Bernardo Silva en el equipo titular de Portugal que enfrenta a Croacia tiene que ver con una decisión táctica de Roberto Martínez, el entrenador. Como consecuencia de ello, el ahora exjugador de Manchester City aguardará por minutos sentado en el banco de los suplentes.

La alineación titular de Portugal

Diego Costa

Joao Cancelo

Ruben Dias

Renato Veiga

Nuno Mendes

Bruno Fernandes

Joao Neves

Vitinha

Pedro Neto

Cristiano Ronaldo

Rafael Leao

El cuadro del Mundial 2026