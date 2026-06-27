Por qué no juega Bernardo Silva hoy en Portugal vs. Colombia

La Selección de Portugal cierra su participación en la fase de grupos del Mundial 2026 buscando una victoria ante Colombia que le permita quedarse con el liderazgo de su zona, más allá de haber asegurado ya la clasificación a dieciseisavos de final.

El seleccionado cafetero, que ganó en sus dos primeras presentaciones, llega al duelo que se celebra en el Hard Rock Stadium de Miami con dos puntos de ventaja, algo que los lusos quieren revertir para tener un mejor cruce en la primera instancia de playoffs, ya que el primer lugar del Grupo L permitirá enfrentar a uno de los mejores terceros.

El equipo que tiene a Cristiano Ronaldo como capitán y que es dirigido por Roberto Martínez volverá a salir a la cancha sin Bernardo Silva entre los titulares, talentoso futbolista que había jugado desde el inicio en el debut ante Congo pero que tuvo que esperar a sumar minutos desde el banco de suplentes ante Uzbekistán.

Bernardo Silva iniciará en el banco de suplentes por segundo partido consecutivo.

¿Por qué no juega Bernardo Silva en Portugal?

Aunque ya en la previa del partido ante Uzbekistán la prensa portuguesa había adelantado que padecía algunas molestias físicas, Bernardo Silva terminó ingresando desde el banco de suplentes en dicho encuentro, descartando así cualquier tipo de lesión.

La nueva ausencia desde el inicio marca que una vez más Roberto Martínez tomó la decisión táctica de iniciar sin su número 10, posiblemente viendo que no está en condiciones de jugar un partido completo o al menos no queriendo arriesgarlo en la víspera del tramo decisivo del certamen FIFA.

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La formación confirmada de Portugal

El seleccionado luso sale a la cancha con Diogo Costa; Joao Cancelo, Rubes Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Bruno Fernandes, Vitinha, Ruben Neves; Joao Félix, Cristiano Ronaldo y Pedro Neto.

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