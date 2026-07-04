Por qué no juega José Canale en Paraguay vs. Francia por el Mundial 2026

El defensor de Lanús no será de la partida en el duelo de octavos ante los europeos. El motivo.

La Selección de Paraguay confirmó la formación para enfrentar a Francia, en el marco de los octavos de final del Mundial 2026. El equipo Sudamericano irá en busca de meterse entre los ocho mejores del certamen y la gran sorpresa es que lo hará sin José Canale entre los once.

Gustavo Alfaro tomó la decisión de prescindir de los servicios del zaguero central de Lanús, que viene de ser uno de los puntos más destacados ante Alemania. El encargado de patear uno de los penales más importantes del fútbol paraguayo esperará su chance en el banco de suplentes.

La ausencia de Canale en el primer equipo es una decisión táctica del entrenador. No se trata ni de una lesión ni de una suspensión: el estratega argentino eligió conformar la línea de fondo con Gustavo Gómez, Omar Alderete y Gustavo Velázquez.

La formación de Paraguay para enfrentar a Francia

La Paraguay de Gustavo Alfaro saldrá a la cancha con Orlando Gill; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Gustavo Velázquez, Omar Alderete, Junior Alonso; Diego Gómez, Andrés Cubas, Miguel Almirón, Matías Galarza Fonda; y Julio Enciso.

La formación de Francia para enfrentar a Paraguay

Los actuales subcampeones del mundo formarán con Mike Maignan; Jules Kounde, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Digne; Manu Kone, Adrién Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola; y Kylian Mbappé.