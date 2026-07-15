Por qué no juega Lautaro Martínez en Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026

Todos los detalles relacionados con la ausencia del destacado delantero de Inter de Milán en el cotejo por las semifinales de la Copa del Mundo.

Este miércoles, bajo la órbita de las semifinales del Mundial 2026 que se lleva a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, la Selección Argentina se encuentra frente a frente con su par de Inglaterra. Luego de la trabajada clasificación contra Suiza, La Albiceleste intenta meterse entre los dos mejores del certamen.

Así las cosas, tal como se esperaba, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni confirmó la alineación titular de los campeones del mundo en Qatar 2022 apenas un rato antes del pitazo inicial. Y, entre las ausencias, se destaca la de Lautaro Martínez.

Por qué no juega Lautaro Martínez

Lisa y llanamente, la ausencia del jugador surgido de las divisiones inferiores de Racing Club y con presente en Inter de Milán tiene que ver con una decisión táctica. El oriundo de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, no tiene ningún tipo de lesión.

De hecho, en el partido anterior contra Suiza, por los cuartos de final de la Copa del Mundo, Lautaro Martínez también arrancó el partido sentado en el banco de los suplentes, ingresando en la etapa complementaria y siendo decisivo para el resultado final.

Las alineaciones de Argentina e Inglaterra