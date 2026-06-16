Paredes, ausente en el 11 titular de Argentina vs. Argelia

El mediocampista de Boca Juniors estará sentado en el banco de suplentes de la Selección en Kansas City, en lo que será el debut mundialista ante Argelia.

Se terminó la espera. La Selección Argentina hace su estreno en el Mundial 2026 ante Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Sin grandes sorpresas, Lionel Scaloni definió, horas antes del debut, el 11 inicial de la Albiceleste, que sueña con el bicampeonato en Norteamérica.

Finalmente, los futbolistas titulares de la Selección que se encontraban entre algodones se recuperaron y el DT podrá contar con el equipo completo, a excepción de Nicolás Tagliafico, que se recupera de una distención en el soleo.

A la hora de decidir el 11, para Scaloni fue fundamental la elección de los futbolistas que llegaron al 100% desde lo físico, a excepción de Dibu Martínez, Cuti Romero y Gonzalo Montiel. En este sentido, futbolistas como Leandro Paredes y Julián Alvarez estarán en el banco de suplentes en el debut mundialista.

Por qué no juega Leandro Paredes ante Argelia

El motivo de la ausencia de Paredes en el once inicial, más allá de la cuestión física, es futbolística. El futbolista de Boca llegó al Mundial con una lesión muscular en el isquiotibial y entrenó diferenciado los primeros días en Estados Unidos.

Leandro Paredes, ausente en Argentina – Argelia (Getty)

Más allá de la cuestión muscular, Scaloni prioriza a los volantes Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul en su posición, por lo que el 5 xeneize mirará el inicio del partido desde el banco de suplentes y esperará por su oportunidad entre los relevos.

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Las formaciones de Argentina y Argelia

Argentina: Dibu Martínez; Gonzalo Montiel, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Argelia: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Aït-Nouri; Nabil Bentaleb, Hicham Boudaoui, Fares Chaïbi; Ibrahim Maza; Anis Hadj Moussa; Amine Gouiri. DT: Vladimir Petkovic.

El fixture de Argentina en el Mundial