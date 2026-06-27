Por qué no juega Lionel Messi en Argentina vs. Jordania por el Mundial 2026

El capitán de la Selección mirará el partido desde el banco de suplentes. En Mundiales, no sucedía desde Alemania 2006.

La Selección Argentina cierra su participación en la fase de grupos del Mundial 2026 ante Jordania, en el AT&T Stadium de Dallas desde las 21 horas locales (23 de Argentina).

A sabiendas de que la Albiceleste está clasificada a 16avos de final, Lionel Scaloni dejó en claro en conferencia de prensa que rotará al equipo. Incluso, el entrenador informó que Lionel Messi, el capitán argentino, no formará parte del once inicial y comenzará el encuentro en el banco de suplentes.

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“Leo [Messi] va a ir al banco“, confirmó Lionel Scaloni, ante la pregunta inicial de Enrique Macaya Marquez. “Va a arrancar después“, agregó el seleccionador argentino, que prefirió guardarse el once para confirmarlo en la jornada del sábado, antes del partido.

Messi será suplente por decisión táctica, para que pueda ahorrar energías de cara al resto de la competencia. Sumará minutos en el complemento, siendo alternativa de la ofensiva, que tendrá como titulares a Lautaro Martínez, Julián Alvarez y Nico Paz.

Lionel Messi, delantero de la Selección Argentina.

Así las cosas, la formación de la Selección Argentina será: Emiliano Martínez; Giuliano Simeone, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso; Nico Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

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