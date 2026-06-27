La reacción de Tevez cuando tuvo que elegir entre Messi y Maradona

Al Apache lo pusieron en la misión imposible de elegir entre los dos mejores futbolistas argentinos de la historia.

Tras desvincularse como entrenador de Talleres de Córdoba, Carlos Tevez asumió un desafío completamente diferente vinculándose al equipo que conformaron ESPN y Disney+ para la cobertura periodística del Mundial 2026.

En Estados Unidos, el exjugador que fue mundialista con Argentina en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 no solo vive cada partido de La Scaloneta como un hincha más, sino que además es fuente recurrente de consulta para la prensa internacional.

En diálogo con ESPN Brasil, fue incluso puesto en el aprieto de tener que elegir entre Diego Maradona, a quien tuvo como ídolo desde que se formaba en las divisiones inferiores de Boca y quien luego lo dirigió en la Selección Argentina; y Lionel Messi, a quien tuvo el privilegio de tener como compañero en esas dos Copas del Mundo de las que fue parte.

Apenas tuvo que decidir, Tevez hizo saber que lo habían puesto en un aprieto, del que salió sin jugársela por ninguno. “Los dos, porque los dos son argentinos”, dijo para liberarse de la responsabilidad de elegir.

Carlitos Tévez respondendo a perguntas da ESPN.



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Donde El Apache no presentó dudas fue a la hora de elegir los títulos internacionales logrados con Boca a cualquier otro título que haya conquistado a nivel de clubes jugando en el exterior. Ni tampoco para destacar la hinchada del Xeneize por sobre la de Corinthians. “La 12 en mi corazón”, aseguró.

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Otra elección futbolística que tuvo que hacer Tevez fue entre Neymar y Cristiano Ronaldo, inclinándose por el astro portugués que viene de convertirse en el único jugador de la historia en convertir goles en seis Mundiales.

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