Por qué no juega Nicolás Otamendi en Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026

El motivo por el que el experimentado defensor central argentino no es de la partida frente a Argelia por la Copa del Mundo.

Debuta la Selección Argentina en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Este martes 16 de junio, con el Arrowhead Stadium de Kansas City como testigo y como escenario, La Albiceleste se encuentra frente a frente con su par de Argelia, buscando iniciar su camino en el certamen más importante de todos con una victoria.

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Por la primera fecha del Grupo J del Mundial, los dirigidos por Lionel Scaloni inician el juego sin la presencia de Nicolás Otamendi en la formación titular. Los elegidos por el entrenador argentino fueron Cristian “Cuti” Romero y Lisandro Martínez, al menos para salir al verde césped y escuchar el pitazo inicial desde adentro.

Nicolás Otamendi en un amistoso de Argentina. (Foto: Getty)

¿Por qué no juega Nicolás Otamendi?

Lisa y llanamente, la ausencia de Nicolás Otamendi en la formación titular de la Selección Argentina frente a Argelia se debe a una cuestión meramente táctica, ya que el experimentado defensor central de 38 años, recientemente llegado a River Plate como refuerzo, no tiene ningún tipo de complicación física en este inicio de Mundial.

En medio de ese panorama, el zaguero surgido de las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield, con tres Mundiales a sus espaldas, tendrá que esperar su oportunidad sentado en el banco de los suplentes. Sin ningún tipo de dudas, una variante de suma jerarquía por si Scaloni necesita apuntalar la última línea de Argentina.

La formación de Argentina ante Argelia

Dibu Martínez; Gonzalo Montiel, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada.

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