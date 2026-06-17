Por qué no juegan Bukayo Saka y Morgan Rogers en Inglaterra vs. Croacia por el Mundial 2026

En el debut de los ingleses, el entrenador Thomas Tuchel no cuenta con la presencia del extremo de Arsenal y del goleador de Aston Villa.

Inglaterra y Croacia hacen su estreno en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde se enfrentan en el AT&T Stadium por la fecha 1 del Grupo L. De cara a este encuentro, los comandados por Thomas Tuchel sorprendieron a todos con las ausencias de Bukayo Saka y Morgan Rogers.

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Dos de las máximas figuras del seleccionado que fue campeón en 1966, durante la edición en la que fueron anfitriones, no pueden estar en la alineación titular por una decisión exclusiva del propio estratega, ya que Tuchel consideró que tanto Noni Madueke y Jude Bellingham se encuentran en mejor condición física y futbolística.

Morgan Rogers junto a Harry Kane y Anthony Gordon. (Carl Recine/Getty Images)

¿Cómo ver Inglaterra vs. Croacia en Argentina?

AT&T Stadium (Dallas), Estados Unidos

17:00 horas | DSports, Paramount+, Flow, Amazon Prime, Disney+, Telefé, TyC Sports y Claro

Las formaciones de Inglaterra y Croacia

Inglaterra : Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, John Stones, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice, Jude Bellingham; Noni Madueke, Harry Kane y Anthony Gordon.

: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, John Stones, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice, Jude Bellingham; Noni Madueke, Harry Kane y Anthony Gordon. Croacia: Dominik Livaković; Josip Stanišić, Josip Šutalo, Luka Vušković, Joško Gvardiol, Ivan Perišić; Martin Baturina, Luka Modrić; Mario Pasalic, Petar Sučić y Petar Musa.

Fixture del Grupo L del Mundial 2026

Tabla de posiciones del Grupo L del Mundial 2026