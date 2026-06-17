¿Quién es el DT de la Selección de Croacia en el Mundial 2026?

Próximo a cumplir una década al frente del seleccionado, condujo a una gran generación de futbolistas que todavía tiene a Luka Modric como bandera.

La Selección de Croacia quiere ser gran protagonista por tercer Mundial consecutivo y su camino en la presente edición comienza con un duelo de máxima exigencia ante Inglaterra, que está considerada entre las candidatas a pelear por el título.

Su DT sigue siendo Zlatko Dalic, el mismo que la llevó a disputar la final contra Francia en Rusia 2018 y que se colgó la medalla de bronce en Qatar, tras perder las semifinales ante Argentina y derrotar a Marruecos en el partido por el tercer puesto.

El bosniocroata de 59 años asumió el cargo allá por 2017 y condujo a una gran generación de futbolistas, liderada dentro del campo por Luka Modric, que ya inició una importante renovación. El boleto a la presente Copa del Mundo lo consiguió tras liderar el Grupo L de las Eliminatorias UEFA, que compartió con República Checa, Islas Feroe, Montenegro y Gibraltar.

La trayectoria de Zlatko Dalic como entrenador

Antes de asumir el mando de la Selección de Croacia, con la que está próximo a cumplir una década de trabajo, Zlatko Dalic había tenido una modesta carrera como entrenador, que inició en su país y lo llevó por Albania, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

Con Luka Modric desde el campo, Zlatko Dalic lideró desde el banco a una gran generación de futbolistas croatas.

Varteks Varzdin (Cro) – 2005 a 2007: 84 partidos, con 35 victorias, 13 empates y 36 derrotas.

84 partidos, con 35 victorias, 13 empates y 36 derrotas. HNK Rijeka (Cro) – 2007 a 2008: 41 partidos, con 16 victorias, 14 empates y 11 derrotas.

41 partidos, con 16 victorias, 14 empates y 11 derrotas. Dinamo Tirana (Alb) – 2008 a 2009: 23 partidos, con 10 victorias, 8 empates y 5 derrotas.

23 partidos, con 10 victorias, 8 empates y 5 derrotas. Slaven Koprivnica (Cro) – 2009 a 2010: 32 partidos, con 12 victorias, 10 empates y 10 derrotas.

32 partidos, con 12 victorias, 10 empates y 10 derrotas. Al Faisaly (AS) – 2010 a 2012: 55 partidos, con 17 victorias, 14 empates y 24 derrotas.

55 partidos, con 17 victorias, 14 empates y 24 derrotas. Al Hilal (AS) – 2013: 20 partidos, con 11 victorias, 6 empates y 3 derrotas.

20 partidos, con 11 victorias, 6 empates y 3 derrotas. Al Ain (EAU) – 2014 a 2017: 155 partidos, con 83 victorias, 40 empates y 32 derrotas.

155 partidos, con 83 victorias, 40 empates y 32 derrotas. Selección de Croacia – 2017 a la actualidad: 107 partidos, con 55 victorias, 26 empates y 26 derrotas.

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Sus títulos como DT

A lo largo de su carrera, Zlatko Dalic consiguió 5 títulos: Supercopa de Albania 2008 con Dinamo Tirana, Copa del Príncipe 2013 con Al Hilal, Liga Árabe 2015, Copa Presidente 2015 y Supercopa de los Emiratos Árabes 2015 con Al Ain. Sus logros más importantes, sin embargo, fueron el segundo y tercer puesto que consiguió en los Mundiales de 2018 y 2022 respectivamente.

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