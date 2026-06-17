Por qué no juega hoy Harry Maguire en Inglaterra vs. Croacia por el Mundial 2026

El defensor central es una de las ausencias de renombre en el equipo inglés para disputar este certamen.

En el AT&T Stadium de Dallas, por la primera fecha del Grupo L del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, la Selección de Inglaterra hace su estreno al enfrentarse a la Selección de Croacia en búsqueda de una victoria que le permita encaminar la clasificación a 16avos de final.

Para este duelo, el entrenador del elenco inglés, Thomas Tuchel, puso todo lo mejor que tiene a disposición, con la presencia de su goleador y capitán, Harry Kane, en el frente de ataque, mientras que Noni Madueke y Anthony Gordon son sus extremos.

Por otro lado, dentro del equipo se destaca una baja de peso como lo es la de Harry Maguire, el defensor central que se desempeña en Manchester United, y que en las últimas dos Copas del Mundo fue una de las piezas claves en el seleccionado inglés.

El motivo de la ausencia de Maguire es futbolístico. Esto se debe a que Tuchel decidió prescindir de él para jugar este Mundial y en su lugar citar a otros futbolistas. De esta manera, el ex Leicester quedó en las puertas de jugar este certamen por primera vez en su carrera.

La formación de Inglaterra para enfrentar a Croacia por el Mundial 2026

El equipo inglés sale a la cancha con: Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Ezri Konsa, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice, Jude Bellingham; Noni Madueke, Harry Kane y Anthony Gordon.

Datos claves

Inglaterra debuta ante Croacia en el AT&T Stadium por el Grupo L del Mundial.

debuta ante en el AT&T Stadium por el Grupo L del Mundial. Thomas Tuchel incluyó a Harry Kane en la formación titular para el estreno.

incluyó a en la formación titular para el estreno. Harry Maguire quedó fuera del certamen por una decisión futbolística del entrenador.