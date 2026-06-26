¿Qué necesita Uruguay para clasificar a la próxima ronda como segundo o tercero del Grupo H del Mundial 2026?

El equipo dirigido por Marcelo Bielsa se juega su continuidad en el certamen frente a España en el Estadio Guadalajara. Repasamos todos los escenarios posibles.

Este viernes 26 de junio, Uruguay afronta un partido a todo o nada frente a España por la tercera y última jornada del Grupo H del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El encuentro, que se disputará desde las 21:00 horas (Argentina) en el Estadio Guadalajara, también conocido como Estadio AKRON, será la gran prueba de fuego para los sudamericanos en su sueño de avanzar a la siguiente ronda.

Tras cosechar dos empates en sus primeras presentaciones frente a Arabia Saudita (1-1) y Cabo Verde (2-2), el conjunto dirigido por Marcelo Bielsa llega a esta última fecha con 2 unidades, con la obligación innegociable de conseguir un buen resultado frente al líder del grupo para no despedirse de manera anticipada. El formato de este Mundial de 48 equipos clasifica a los dos primeros de cada grupo, además de los ocho mejores terceros.

Los jugadores de Uruguay en el cooling break frente a Arabia Saudita. (Molly Darlington/Getty Images)

¿Qué necesita Uruguay para clasificar como primero?

Para arrebatarle la cima del Grupo H a España (que lidera con 4 puntos y +4 de diferencia de gol tras vencer a Arabia Saudita y empatar con Cabo Verde), Uruguay está obligado a ganar su partido. Con un triunfo, la Celeste alcanzaría los 5 puntos y superaría a los europeos. Sin embargo, para asegurar el primer puesto absoluto también debe esperar que Cabo Verde no derrote a los árabes por una diferencia de goles mayor a la que consigan los uruguayos, ya que los africanos también llegan con 2 unidades.

¿Qué necesita Uruguay para clasificar como segundo?

La ecuación más factible para quedarse con el segundo boleto directo es una victoria frente a La Roja. Si Uruguay gana y Cabo Verde también triunfa pero con mejor diferencia de gol general, los sudamericanos quedarán en la segunda colocación con 5 puntos, escoltando a los africanos.

En caso de un empate frente a los europeos, Uruguay llegará a 3 unidades y precisará que el choque entre Cabo Verde y Arabia Saudita termine en igualdad sin goles (o con menos tantos que el empate charrúa) para superarlos por cantidad de goles a favor, ya que ambos tienen 0 de diferencia. Si Arabia Saudita (1 punto) gana en ese escenario, los árabes alcanzarán los 4 puntos y relegarán a Uruguay al tercer lugar.

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¿Qué necesita Uruguay para clasificar como mejor tercero?

Si Uruguay empata, llegará a 3 puntos. Si la diferencia de gol lo deja por debajo de Cabo Verde, o si Arabia Saudita suma de a tres en su respectivo encuentro, la Celeste terminará irremediablemente en el tercer lugar del grupo. Históricamente, clasificar con 3 unidades obliga a depender de otros resultados, por lo que tendrían que esperar a que finalice la jornada para ver si les alcanza para ser uno de los ocho mejores terceros del Mundial.

Incluso en el peor de los escenarios, si Uruguay pierde, se quedaría con sus 2 puntos actuales. Si Cabo Verde cae por una diferencia de goles mayor ante Arabia Saudita, los charrúas aún serían terceros. No obstante, intentar clasificar con apenas 2 unidades los dejaría virtualmente eliminados, necesitando un verdadero milagro matemático de combinaciones catastróficas en el resto de los grupos.

Uruguay y Cabo Verde jugaron en Miami.

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Tabla de posiciones del Grupo H del Mundial 2026

Fixture del Grupo H del Mundial 2026