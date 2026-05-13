Con apoyo de Demichelis, Luis De La Fuente citó a Leo Román Riquelme a la prelista de España para el Mundial

El arquero de Mallorca integra la selecta lista de jugadores con chances de representar a la Roja en esta Copa del Mundo.

Martín Demichelis ha tenido un trabajo intenso y complicado desde su arribo a Mallorca hace escasos dos meses y medio. El conjunto isleño se encontraba en zona de descenso de LaLiga y con serias chances de perder la categoría, pero con el entrenador argentino lograron revertir la situación y, si bien aún no se salvaron del todo, lograron depender de si mismos en las fechas finales en España.

En los nueve partidos dirigidos hasta el momento, Mallorca cosechó 4 triunfos, 3 empates y dos derrotas, donde convirtió 14 goles y solo le anotaron diez. Esa solidez defensiva se la dio su arquero, quien hizo los méritos suficientes para meterse en la prelista que Luis De La Fuente, entrenador de la Selección de España, entregó a la RFEF en las últimas horas para el Mundial 2026.

Es que Leo Román Riquelme, golero del equipo de Demichelis, integra la selecta nómina de 55 jugadores que siguen con posibilidades de meterse en la lista final de convocados de España para la Copa del Mundo. De hecho, solo seis arqueros forman parte de la misma, por lo que el oriundo de Ibiza sostendrá la ilusión de ser parte hasta el último recorte que haga el entrenador español.

Por más curioso que suene el nombre del arquero isleño, nada tiene que ver con el ídolo y actual presidente de Boca. De hecho, su nombre es Leonardo y sus apellidos son Román Riquelme: su padre es el ex futbolista Vicente Román, con pasado en Celta de Vigo y Eldense, y su madre es Belén Riquelme.

Leo Román se encuentra en Mallorca desde su etapa formativa, aunque debutó en primera división en una cesión en Real Oviedo. En 2024 regresó a la isla y se estableció como el arquero titular. A pesar de no haber debutado en la selección mayor, el golero de 24 años integró la sub 21 de España y disputó dos encuentros allí, en 2022.

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Ahora, consolidado por Martín Demichelis como el 1 titular de Mallorca, Román Riquelme se ganó la consideración de Luis De La Fuente y corre con chances de ser convocado al Mundial 2026 con la Selección de España, aunque la competencia será compleja, ya que tendrá por encima a David Raya, Unai Simón, Joan García, Álex Remiro y Robert Sánchez.

La prelista de España para el Mundial

Arqueros: David Raya (Arsenal), Unai Simón (Athletic Club), Joan García (Barcelona), Álex Remiro (Real Sociedad), Leo Román Riquelme (Mallorca) y Robert Sánchez (Chelsea).

Defensores: Pedro Porro (Tottenham), Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Oscar Mingueza (Celta de Vigo), Marc Pubill (Atlético de Madrid), Víctor Gómez (Sporting Braga), Cristhian Mosquera (Arsenal), Pau Cubarsí (Barcelona), Eric García (Barcelona), Dean Huijsen (Real Madrid), Jon Martín (Real Sociedad), Daniel Vivian (Athletic Club), Aymeric Laporte (Athletic Club), Robin Le Normand (Atlético de Madrid), Pau Torres (Aston Villa), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marc Cucurella (Chelsea), Sergio Gómez (Real Sociedad), Fran García (Real Madrid).

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Volantes: Rodri (Manchester City), Martín Zubimendi (Arsenal), Gorrotxa (Real Sociedad), Aleix García (Bayer Leverkusen), Carlos Soler (Real Sociedad), Pablo Barrios (Atlético de Madrid), Fabián Ruíz (PSG), Gavi (Barcelona), Pedri (Barcelona), Mikel Merino (Arsenal), Fermín López (Barcelona), Pablo Fornals (Real Betis), Alberto Moleiro (Villarreal), Dani Olmo (Barcelona), Álex Baena (Atlético de Madrid), Jorge De Frutos (Rayo Vallecano).

Delanteros: Nico Williams (Athletic Club), Lamine Yamal (Barcelona), Víctor Muñoz (Osasuna), Ander Barrenetxea (Real Sociedad), Yeremy Pino (Crystal Palace), Jesús Rodríguez (Como), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Borja Iglesias (Celta de Vigo), Ferrán Torres (Barcelona), Toni Martínez (Deportivo Alavés), Gonzalo García (Real Madrid), Carlos Espí (Levante), Ansu Fati (Monaco).

El calendario de España en el Mundial

Lunes, 15 de junio 2026

(Horario Argentina) 13:00 – España vs Cabo Verde (18:00 de España)- Grupo H – Estadio Atlanta

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Domingo, 21 de junio 2026

(Horario Argentina) 13:00 – España vs Arabia Saudí (18:00 de España)- Grupo H – Estadio Atlanta

Viernes, 26 de junio 2026

(Horario Argentina) 21:00 – Uruguay vs España (02:00 del sábado 27 de junio)- Grupo H – Estadio Guadalajara

En síntesis

Martín Demichelis sumó 4 triunfos, 3 empates y 2 derrotas dirigiendo al Mallorca.

sumó dirigiendo al Mallorca. Leo Román Riquelme integra la prelista de 55 jugadores de España para el Mundial.

integra la prelista de de España para el Mundial. El arquero de 24 años compite contra cinco porteros por un lugar en 2026.