Pupi Zanetti confía que Argentina ganará el Mundial 2026 por Messi: “Es increíble lo que hace”

El histórico exjugador de la Selección Argentina se mostró muy optimista de cara a la resolución de la actual Copa del Mundo.

La Selección Argentina sigue a paso firme en el Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. De hecho, los dirigidos por Lionel Scaloni culminaron la fase de grupos con puntaje perfecto como consecuencia de sus contundentes victorias contra los combinados de Argelia, Austria y Jordania. Y ahora van por más.

El próximo viernes, en el marco de los 16avos de final de la Copa del Mundo, La Albiceleste se encontrará frente a frente con Cabo Verde con el objetivo claro de seguir avanzando en el certamen que lo tiene como campeón defensor. Y lo hará con la figura estelar de Lionel Messi, que acumula nada más ni nada menos que seis goles en tres partidos.

En medio de ese panorama, quien apareció en escena fue un histórico exjugador de la Selección Argentina como Javier Zanetti. En diálogo con Emiliano Raddi, el Pupi se mostró muy optimista con respecto al andar del conjunto nacional en el Mundial. De hecho, considera que tiene grandes chances de volver a gritar campeón, como en 2022.

“La verdad que lo de Messi no deja de sorprender. Estoy feliz por él, porque sé lo que siente por nuestra Selección, sé lo que siente en cada partido que juega. Y, a su edad, la verdad que lo que está haciendo es increíble y disfrutamos viéndolo como está y sobre todo que es feliz”, comenzó exteriorizando Zanetti, quien supo compartir plantel con La Pulga.

Por otra parte, Zanetti se hizo un tiempo para hablar de dos jugadores que conoce muy bien, como Lautaro Martínez y Nico Paz: “Lauti es siempre un referente, dentro y fuera de la cancha y es un atacante que siempre te da la sensación de que entrega todo. Y Nico, para mí, tiene un futuro enorme. A su edad, que tenga la posibilidad de jugar un Mundial, se lo deseo de corazón”.

Por último, el Pupi se refirió a las posibilidades de la Selección Argentina en la Copa del Mundo: “Estamos para pelear el campeonato y defender lo que logramos en Qatar”.