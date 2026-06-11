Qué artistas están tocando en la Ceremonia Inaugural del Mundial 2026

Los detalles del primero de los tres shows de apertura de la Copa del Mundo.

Este jueves 11 de junio, México y Sudáfrica darán inicio al Mundial 2026. En la previa, se llevará a cabo la Ceremonia Inaugural, que contará con la presencia de más de una decena de artistas, en lo que promete ser una verdadera fiesta en el Estadio Ciudad de México, mejor conocido como Azteca.

La misma contará con la presencia de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y la lista de artistas invitados incluye a Shakira, Burna Boy, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvín, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla.

Posteriormente, habrá otras dos ceremonias de inauguración del Mundial 2026, debido a que son tres los países organizadores. La segunda se llevará a cabo el viernes 12 de junio en el Estadio Toronto de Canadá (comenzará a las 14:30 horas de Argentina) y la tercera en el SoFi Stadium de Los Ángeles en Estados Unidos, el mismo viernes desde las 20:30 horas de Argentina.

¿Cuándo y a qué hora empieza la inauguración del Mundial 2026 en Argentina?

La ceremonia de apertura del Mundial 2026 se llevará a cabo este jueves 11 de junio desde las 14:30 horas de la República Argentina. Podrá verse a través de la pantalla de DSports —cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de la plataforma Paramount+—, mediante el streaming de Disney+ y Telefé.

El fixture completo del Mundial y las fechas clave