Qué fue de la vida de Siphiwe Tshabalala, figura de Sudáfrica en el Mundial 2010

El autor del golazo sudafricano ya se retiró del fútbol. Cómo fue su recorrido y qué hace actualmente.

Un 11 de junio, pero de 2010, Sudáfrica y México también se encargaban de dar el puntapié inicial en un Mundial. Contra todo pronóstico, fueron los locales quienes se encargaron de abrir la cuenta en Johannesburgo y fue con un golazo de Siphiwe Tshabalala.

El excéntrico delantero de los Bafana Bafana sacó un zurdazo al ángulo para ubicar la inolvidable Jabulani en el ángulo superior izquierdo del Conejo Pérez, desatando la euforia del público presente, en un estadio saturado por el sonido de las vuvuzelas.

Las vueltas del fútbol encuentran a Tshabalala alejado del fútbol, retirado luego de su último paso por AmaZulu FC en 2021. Anteriormente vistió las camisetas de Kaizer Chiefs, Mbabane Swallows, Alexandra United, FS Stars y BB Erzurumspor.

Su participación en la Selección de Sudáfrica dejó de ser habitual luego de 2014. Si bien fue citado a dos partidos en noviembre de 2017, sumando apenas 21 minutos en dos amistosos, su rol en ese momento era completamente secundario.

En las últimas horas, el jugador fue protagonista de una publicidad, con la actual camiseta de Sudáfrica puesta, palpitando el debut de sus compatriotas en el Mundial 2026.