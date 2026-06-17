Qué necesita la Selección Argentina para clasificar a 16avos de final del Mundial 2026 tras la victoria ante Argelia

Con la muestra de vigencia inolvidable de Messi, la Scaloneta tiene un panorama favorable para acceder a la siguiente ronda.

Inmejorable. No hay otra palabra para describir el inicio de la defensa de la corona de la Selección Argentina en el Mundial 2026. Con una actuación soñada de Lionel Messi, la Albiceleste goleó 3-0 a Argelia en su estreno por el Grupo J gracias a un hat-trick de su capitán y dio el primer paso hacia el gran objetivo inmediato del torneo: asegurar la clasificación a los 16avos de final.

Con la tranquilidad de haber superado el debut con autoridad, el panorama comienza a despejarse para la Scaloneta. Y, a partir de ahora, la pregunta es inevitable: ¿qué necesita Argentina para sellar su boleto a la próxima ronda?

Gracias a la victoria frente al conjunto africano, el seleccionado nacional suma tres puntos y se ubica, al menos de manera provisoria, como líder del Grupo J. Sin embargo, el escenario terminará de aclararse una vez que Austria y Jordania hagan su presentación este miércoles desde la medianoche. Recién entonces, la Albiceleste tendrá una imagen más precisa de cómo quedó configurada una zona en la que deberá finalizar entre los dos primeros puestos o, en su defecto, ubicarse entre los ocho mejores terceros para avanzar de fase.

Qué necesita Argentina para clasificar a los 16avos de final del Mundial 2026

El triunfo en el debut dejó a la Selección en una posición sumamente favorable.Y es que ahora le alcanzará con ganar uno de los dos partidos que le restan ante Austria y Jordania para asegurar matemáticamente su clasificación a los 16avos de final. De conseguirlo, llegará a las seis unidades y, además, quedará muy bien perfilada para quedarse con el primer puesto del grupo.

Incluso sin volver a ganar, el horizonte de la Scaloneta seguiría siendo favorable. Si los dirigidos por Lionel Scaloni empatan ambos compromisos, finalizarán la fase de grupos con cinco puntos, una cifra que históricamente suele garantizar el pase de ronda y que incluso podría permitirles terminar como líderes, dependiendo de la combinación de resultados y de los criterios de desempate.

El margen de error aparecería en el escenario de acumular una derrota y un empate. En ese caso, Argentina cerraría la fase inicial con cuatro unidades y debería prestar atención a lo que ocurra en el resto de la zona para conocer su ubicación definitiva. De todos modos, esa cosecha permite creer que sería suficiente para clasificarse como uno de los mejores terceros e, incluso, podría alcanzar para finalizar en la segunda posición del Grupo J.

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La situación más comprometida se daría únicamente si la Albiceleste pierde sus dos encuentros restantes. De ser así, quedaría con los tres puntos obtenidos ante Argelia y dependería de los resultados de las otras 11 zonas para aspirar a uno de los ocho cupos reservados para los mejores terceros. En ese contexto, cada gol podría resultar decisivo, por lo que la diferencia conseguida en el debut aparece como un respaldo valioso de cara a una eventual definición ajustada.