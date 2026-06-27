Qué pasa con Portugal y Colombia si RD Congo gana, empata o pierde con Uzbekistán por el Mundial 2026

Todos los escenarios posibles de la definición del grupo K de la Copa del Mundo.

Cuando Colombia y Portugal estén jugando en Miami, la República Democrática del Congo estará enfrentando Uzbekistán para cerrar el grupo K. El partido puede afectar la resolución de la zona, dependiendo de cómo se vayan dando los resultados en los dos estadios.

El combinado sudamericano llegó a este compromiso como líder, pero puede perder esa condición si es derrotado ante Portugal. Los lusos, por su parte, intentarán sumar de a tres para evitar lo que parece ser el lado del cuadro más complicado.

Qué pasa con Portugal y Colombia si RD Congo gana, empata o pierde