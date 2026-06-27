Qué pasa con Portugal y Colombia si RD Congo gana, empata o pierde con Uzbekistán por el Mundial 2026

Cuando Colombia y Portugal estén jugando en Miami, la República Democrática del Congo estará enfrentando Uzbekistán para cerrar el grupo K. El partido puede afectar la resolución de la zona, dependiendo de cómo se vayan dando los resultados en los dos estadios.
El combinado sudamericano llegó a este compromiso como líder, pero puede perder esa condición si es derrotado ante Portugal. Los lusos, por su parte, intentarán sumar de a tres para evitar lo que parece ser el lado del cuadro más complicado.
Qué pasa con Portugal y Colombia si RD Congo gana, empata o pierde
- Si RD Congo gana, llegará a los 4 puntos y alcanzará a Portugal si esta pierde con Colombia. Sin embargo, no podrá superarlos salvo que recorte los seis goles de diferencia que hay entre ambos. De todas formas, los africanos se meterían en 16avos como uno de los mejores terceros.
- Si RD Congo empata, quedará tercero con 2 puntos y quedará eliminado del certamen.
- Si RD Congo pierde, quedará último en la zona, superado por Uzbekistán.