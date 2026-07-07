Qué pasa si Argentina gana, empata o pierde hoy vs. Egipto por los octavos de final del Mundial 2026

Tras la sufridas clasificación ante Cabo Verde, el equipo de Scaloni busca mejorar su producción y sellar boleto a cuartos de final en Atlanta.

La Selección Argentina se enfrenta este martes a Egipto desde las 13.00, en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, por los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro será dirigido por el francés François Letexier, mientras que el principal responsable del VAR será su compatriota Jerome Brisard.

El equipo que conduce Lionel Scaloni superó la fase de grupos con puntaje perfecto, gracias a las victorias 3-0 sobre Argelia, 2-0 sobre Austria y 3-1 sobre Jordania. Pero viene de sufrir mucho más de la cuenta para desembarazarse de la oposición que le planteó Cabo Verde en dieciseisavos de final, para terminar imponiéndose 3-2 en la prórroga.

Egipto solo ganó uno de los cuatro partidos que lleva disputados en el Mundial. Fue una goleada 4-1 sobre Nueva Zelanda que le permitió asegurarse la segunda posición del Grupo G, en el que empató con Bélgica e Irán con el mismo marcador de 1-1. En dieciseisavos de final también finalizó igualando 1-1 los 120 minutos de juego ante Australia, para terminar imponiéndose en los penales.

Lionel Messi y Rodrigo De Paul.

¿Qué pasa si Argentina gana, empata o pierde hoy vs. Egipto?

Si Argentina gana contra Egipto clasificará a los cuartos de final del Mundial 2026, instancia en la que enfrentará al ganador del partido que Colombia y Suiza disputarán en el último turno de este martes.

Si Argentina empata en los 90 minutos de juego reglamentarios contra Egipto, se disputará una prórroga de 30 minutos, dividida en dos tiempos de 15. De persistir la igualdad, la clasificación a cuartos de final se decidirá en tanda de penales.

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Si Argentina pierde contra Egipto quedará inmediatamente eliminada del Mundial 2026 y será el seleccionado africano el clasificado a cuartos de final.

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