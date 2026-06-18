¿Qué pasa si Canadá gana, empata o pierde vs. Qatar hoy por el Mundial 2026?

Canadá busca su primer triunfo mundialista y asegurar su lugar en los 16avos de final.

Este jueves inició oficialmente la segunda fecha de la Fase de Grupos del Mundial 2026. Por el Grupo B, Canadá y Qatar se enfrentan en el segundo turno, con la oportunidad para los dos de llegar a la cima de la tabla y prácticamente asegurar el paso a los 16avos de final.

En primer turno juegan Suiza vs. Bosnia-Herzegovina, pero independientemente del resultado de ese partido, una victoria en el duelo en el Vancouver Stadium para cualquiera de los dos seleccionados es casi un pase asegurado para la próxima ronda.

Canadá no pasó de empate contra Bosnia en su estreno. (Getty)

¿Qué pasa si Canadá gana, empata o pierde con Qatar hoy?

Si Canadá le gana hoy a Qatar, logrará su primer triunfo en la historia de los Mundiales (0G, 1E, 6P), y alcanzará la línea de los 4 puntos, con lo cual tendría más de 50% de chances de pasar a la siguiente ronda, independientemente de lo que suceda más adelante en la competición.

logrará su primer triunfo en la historia de los Mundiales (0G, 1E, 6P), y alcanzará la línea de los 4 puntos, con lo cual tendría más de 50% de chances de pasar a la siguiente ronda, independientemente de lo que suceda más adelante en la competición. Si Canadá empata hoy con Qatar , ambos seleccionados quedarán con 2 puntos, lo cual dejará el grupo en una paridad extrema, entrando en la última fecha, donde se lo jugará todo contra Suiza.

, ambos seleccionados quedarán con 2 puntos, lo cual dejará el grupo en una paridad extrema, entrando en la última fecha, donde se lo jugará todo contra Suiza. Si Canadá pierde hoy con Qatar, el que prácticamente se mete en 16avos será el conjunto de Medio Oriente. Eso dejaría a los norteamericanos con la soga al cuello y la necesidad imperiosa de ganar su último partido para tener chances de avanzar.

Las probabilidades matemáticas de clasificar a 16avos de final

Un estudio matemático arrojó los resultados y probabilidades que tienen los seleccionados nacionales de clasificar a la ronda de 16avos de final, de acuerdo a la cantidad de puntos que obtengan en la fase de grupos, teniendo en cuenta que los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros pasan a la siguiente ronda.

9 puntos: 100% de probabilidades de clasificar

100% de probabilidades de clasificar 8 puntos: no es posible conseguir esta cifra de puntos

no es posible conseguir esta cifra de puntos 7 puntos: 100% de probabilidades de clasificar

100% de probabilidades de clasificar 6 puntos: 100% de probabilidades de clasificar

100% de probabilidades de clasificar 5 puntos: 100% de probabilidades de clasificar

100% de probabilidades de clasificar 4 puntos: 99.8% de probabilidades de clasificar

99.8% de probabilidades de clasificar 3 puntos: 67% de probabilidades de clasificar

67% de probabilidades de clasificar 2 puntos: 5% de probabilidades de clasificar

5% de probabilidades de clasificar 1 punto: 0.01% de probabilidades de clasificar

0.01% de probabilidades de clasificar 0 puntos: 0% de probabilidades de clasificar

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El estudio incluso indica que sumando 3 puntos y teniendo una diferencia de gol negativa de -2, es más probable clasificar a 16avos de final que quedarse afuera en fase de grupos.

Tabla de posiciones del Grupo B

Fixture del Grupo B