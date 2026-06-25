Qué pasa si Ecuador gana, empata o pierde hoy vs. Alemania por el Mundial 2026

La urgencia es total para el equipo que conduce Sebastián Beccacece en el cierre de la fase de grupos de la Copa del Mundo.

La Selección de Ecuador llegó a la jornada final de la fase de grupos del Mundial 2026 en una situación de verdadero apremio, no solo porque apenas logró cosechar un punto en sus dos primeros partidos, producto de la derrota por la mínima ante Costa de Marfil y del empate sin goles ante Curazao, sino porque la obligación de cambiar la imagen le toca nada menos que con Alemania como rival.

Tampoco es un detalle menor que La Tri vaya a afrontar ese duelo definitorio mientras en el país hay una fuerte resistencia al entrenador argentino Sebastián Beccacece, a quien apuntan como el principal responsable de no haber sabido explotar las virtudes de la que para muchos en la mejor generación de futbolistas ecuatorianos de la historia.

El DT aceptó ser el primer destinatario de la crítica, pero como respuesta esbozó que Ecuador ha sabido encontrar los caminos para generar ocasiones de peligro en sus primeras dos presentaciones y que lo que ha faltado fue efectividad de cara al gol, algo que necesariamente deberá modificarse si quiere tener opción de sorprender al seleccionado alemán y aferrarse a la ilusión de seguir en competencia.

Ecuador está obligado ante Alemania.

¿Qué pasa si Ecuador gana, empata o pierde con Alemania?

Si Ecuador gana contra Alemania llegará a los 4 puntos en el Grupo E. Esto podría valerle quedar segundo si Costa de Marfil no le gana a Curazao, lo que le daría boleto directo a dieciseisavos de final, o tercero si ganan los marfileños, lo que lo pondría a esperar el desenlace de los otros grupos. En caso de que también gane Curazao y lo iguale en 4 puntos, la diferencia de goles favorecería a los sudamericanos para quedar segundos.

llegará a los 4 puntos en el Grupo E. Esto podría valerle quedar segundo si Costa de Marfil no le gana a Curazao, lo que le daría boleto directo a dieciseisavos de final, o tercero si ganan los marfileños, lo que lo pondría a esperar el desenlace de los otros grupos. En caso de que también gane Curazao y lo iguale en 4 puntos, la diferencia de goles favorecería a los sudamericanos para quedar segundos. Si Ecuador empata frente a Alemania quedará con solo 2 puntos en el Grupo E, lo que mínimamente lo relegaría a la tercera posición sin posibilidad de clasificar a dieciseisavos de final como uno de los mejores ocho terceros. En consecuencia, quedará eliminado del Mundial.

quedará con solo 2 puntos en el Grupo E, lo que mínimamente lo relegaría a la tercera posición sin posibilidad de clasificar a dieciseisavos de final como uno de los mejores ocho terceros. En consecuencia, quedará eliminado del Mundial. Si Ecuador pierde con Alemania se dará la misma situación que en el caso del empate y quedará eliminado del Mundial. Con solo 1 punto, también correrá el riesgo de terminar último en el Grupo E si Curazao suma ante Costa de Marfil.

La posible formación de Ecuador

En busca del triunfo al que está obligado para tener chances de clasificar a dieciseisavos de final, Sebastián Beccacece habría dispuesto que Ecuador forme con Hernán Galíndez; Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Alan Franco, Pedro Vite, Moisés Caicedo, Alan Minda; Gonzalo Plata, Enner Valencia y John Yeboah.

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Así están los grupos del Mundial