Cómo ver en vivo y online Ecuador vs. Alemania por el Mundial 2026: qué canal lo pasa por TV y a qué hora empieza

El seleccionado ecuatoriano está obligado a ganar ante un conjunto europeo que ya aseguró clasificación y primer lugar del Grupo E.

Las selecciones de Ecuador y Alemania cierran este jueves su participación en la fase de grupos del Mundial 2026, con realidades y necesidades muy diferentes. El encuentro se disputa en el MetLife Stadium de New Jersey y tendrá como árbitro principal a la estadounidense Tori Penso.

El seleccionado ecuatoriano está obligado a ganar para tener una chance de meterse en dieciseisavos de final como mejor tercero, o segundo si Curazao diera el batacazo y derrotara a Costa de Marfil, porque apenas cosechó un punto en sus dos primeras presentaciones.

Los alemanes, en cambio, aseguraron ese boleto y también la primera posición de un Grupo E en el que ya fueron capaces de doblegar tanto a Curazao como a Costa de Marfil, por lo que podrán cuidar futbolistas y administrar energías de cara al inicio de los playoffs.

Ecuador quedó contra las cuerdas tras no lograr imponerse a Curazao.

¿A qué hora juegan Ecuador vs. Alemania?

El duelo correspondiente a la tercera fecha del Grupo E entre Ecuador y Alemania está programado para comenzar a las 17.00 de Argentina este jueves 25 de junio, en el MetLife Stadium de New Jersey. En el mismo horario se enfrentarán Curazao y Costa de Marfil en Filadelfia.

¿Qué canal pasa Ecuador vs. Alemania?

El partido que Ecuador y Alemania disputan en el MetLife Stadium de New Jersey podrá verse en vivo y en directo por televisión en Telefe, TyC Sports y DSports. También de manera online a través de las plataformas de streaming de Disney+, Flow y DGO.