Qué pasa si Estados Unidos gana, empata o pierde ante Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026

Todos los escenarios posibles en el cruce entre los anfitriones y los europeos por un lugar entre los 8 mejores.

Este lunes 6 de julio, Estados Unidos y Bélgica se enfrentan por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, que se desarrolla entre los tres países de Norteamérica en conjunto. Este compromiso es sumamente importante porque define la clasificación a los cuartos de final y un equipo queda eliminado inmediatamente.

El combinado anfitrión tuvo un contundente arranque en el certamen: aplastó 4-1 a Paraguay y luego venció 2-0 a Austrialia. Ya con la clasificación asegurada, cayó 3-2 contra Turquía, pero no generó ninguna modificación. Por último, le ganó 2-0 a Bosnia por los 16avos de final y consiguió el boleto a esta instancia, donde busca imponerse para continuar su camino rumbo al título.

En contraparte, el seleccionado europeo fue muy irregular en el inicio de la competición. Al principio, empató 1-1 ante Egipto y 0-0 con Irán, antes de demostrar su jerarquía ofensiva cuando goleó 5-1 a Nueva Zelanda. En su primer cruce de eliminación directa le ganó agónicamente 3-2 a Senegal en un partidazo y ahora debe chocar contra el conjunto local.

Kevin De Bruyne, máxima figura de Bélgica. (Getty Images)

Los posibles escenarios entre Estados Unidos y Bélgica

Si gana Estados Unidos : inmediatamente clasifica a los cuartos de final del Mundial y jugará ante España . A su vez, Bélgica queda eliminado de la competición.

: inmediatamente del Mundial y jugará ante . A su vez, Bélgica queda eliminado de la competición. Si empatan: se lleva a cabo el alargue (dos tiempos de 15′) y, de persistir la igualdad, se define al ganador en la tanda de penales .

se lleva a cabo el (dos tiempos de 15′) y, de persistir la igualdad, se define al ganador en la tanda de . Si pierde Estados Unidos: automáticamente queda eliminado del Mundial en octavos de final, mientras que Bélgica clasifica a los cuartos de final y jugará ante España.

Qué canal pasa Estados Unidos vs. Bélgica

El compromiso entre Estados Unidos y Bélgica, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, puede visualizarse a través de las pantallas de DSports -cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+-. Además, se transmite a través de DAZN, TyC Sports y TyC Sports Play.

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El cuadro final del Mundial 2026