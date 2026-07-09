Qué pasa si Francia gana, empata o pierde hoy vs. Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026

El seleccionado galo va en busca de su tercera semifinal consecutiva, pero los marroquíes quieren cobrarse revancha de lo sucedido en Qatar.

La Selección de Francia va en busca de su tercera semifinal de un Mundial consecutiva y para ello deberá hacer frente a una vieja conocida como Marruecos, ante la que tuvo que batallar en Qatar para sacar boleto a la final luego de imponerse por 2-0, con goles de Theo Hernández y Kylian Mbappé.

El seleccionado galo llega al Gillette Stadium de Boston con cosecha perfecta, tras ganar sus tres partidos en fase de grupos, ante Senegal, Irak y Noruega, para luego imponerse 3-0 a Suecia en dieciseisavos de final y 1-0 a Paraguay en octavos.

Marruecos igualó en su estreno con Brasil, se impuso 1-0 a Escocia y 4-2 a Haití en la fase de grupos, siendo segunda del seleccionado sudamericano con la misma cosecha de 7 puntos pero menor diferencia de gol. En dieciseisavos de final se impuso a Países Bajos en los penales y en octavos viene de golear 3-0 a Canadá.

El encuentro que está programado para comenzar a las 17.00 en hora de Argentina contará con Facundo Tello como árbitro principal, mientras que su compatriota Hernán Mastrángelo estará a cargo del VAR.

Mbappé quiere liderar a Francia hacia su tercera semifinal consecutiva.

¿Qué pasa si Francia gana, empata o pierde vs. Marruecos?

Si Francia gana ante Marruecos sacará boleto a las semifinales del Mundial por tercera edición consecutiva. En esa instancia, esperará por el ganador del duelo entre España y Bélgica.

ante Marruecos sacará boleto a las semifinales del Mundial por tercera edición consecutiva. En esa instancia, esperará por el ganador del duelo entre España y Bélgica. Si Francia empata con Marruecos en los 90 minutos de juego reglamentarios se disputará una prórroga de 30 minutos, dividida en dos tiempos de 15. De persistir la igualdad, la clasificación se decidirá en tanda de penales.

con Marruecos en los 90 minutos de juego reglamentarios se disputará una prórroga de 30 minutos, dividida en dos tiempos de 15. De persistir la igualdad, la clasificación se decidirá en tanda de penales. Si Francia pierde con Marruecos quedará inmediatamente eliminada del Mundial 2026 y será el seleccionado africano el clasificado a semifinales.

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