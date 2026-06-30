Qué pasa si México empata, gana o pierde contra Ecuador por los 16avos de final del Mundial 2026

Todos los detalles relacionados con la resolución del encuentro que se desarrolla en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Este martes 30 de junio, en el mítico Estadio Azteca, los seleccionados de México y Ecuador se encuentran frente a frente bajo la órbita de los 16avos de final del Mundial 2026. Norteamericanos y sudamericanos miden fuerzas con el objetivo en común de seguir avanzando en el certamen, siendo conscientes de que ya no hay margen de error.

No es un detalle menor que el combinado anfitrión arribó a este espectáculo luego de superar con suma facilidad la fase de grupos de la Copa del Mundo. De hecho, México redondeó puntaje perfecto en su zona como consecuencia de las victorias cosechadas contra los combinados de Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.

Por su parte, los comandados estratégicamente por Sebastián Beccacece tuvieron que sufrir en demasía para meterse en esta instancia del Mundial. Es que comenzaron perdiendo ante Costa de Marfil, luego diagramaron un pálido empate frente a Curazao y terminaron dando el batacazo con un triunfo histórico contra Alemania.

Qué pasa si México y Ecuador empatan por el Mundial 2026

En caso de igualdad entre estos dos equipos a lo largo de los 90 minutos de juego reglamentarios, el partido se desempatará a través del tiempo suplementario, que dura 30 minutos y que consta de dos tiempos de 15 cada uno. De persistir la igualdad, definirán por penales.

El cuadro del Mundial 2026