Franco Colapinto terminó 15° en la FP1 del GP de Bélgica

El fin de semana del Gran Premio de Bélgica de la F1 comenzó con la primera práctica libre, que tuvo a Max Verstappen como el piloto más veloz del primer turno del viernes. Franco Colapinto terminó en la 15° por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly.
La falta de mejoras de Alpine se vio reflejada en pista, al menos en la FP1. El argentino giró en 1:49.403 con neumáticos blandos, muy lejos de la cima y hasta de los top 10. El piloto francés, por su parte, hizo su mejor vuelta en 1:49.712.
Con una vuelta de 1:47.070, Verstappen fue el mejor de la primera tanda de entrenamientos. Lo siguieron las dos Ferrari: primero Lewis Hamilton (1:47.215) y luego Charles Leclerc (1:47.277). No fue una buena sesión para los de Mercedes, ya que tanto Kimi Antonelli (1:47.603) como George Russell (1:47.959) quedaron fuera del top 5.
Los peores de la FP1 volvieron a ser los Aston Martin. Jak Crawford ocupó el lugar de Fernando Alonso (se reincorporará en la FP2) y fue el más lento, mientras que un casillero por delante suyo quedó Lance Stroll.
Posiciones finales de la FP1
- Max Verstappen (Red Bull): 1:47.070
- Lewis Hamilton (Ferrari): 1:47.215
- Charles Leclerc (Ferrari): 1:47.277
- Isack Hadjar (Red Bull): 1:47.322
- Oscar Piastri (McLaren): 1:47.522
- Kimi Antonelli (Mercedes): 1:47.603
- Lando Norris (McLaren): 1:47.931
- George Russell (Mercedes): 1:47.959
- Arvid Lindblad (Racing Bulls): 1:48.234
- Gabriel Bortoleto (Audi): 1:48.406
- Liam Lawson (Racing Bulls): 1:48.432
- Nico Hulkenberg (Audi): 1:48.962
- Oliver Bearman (Haas): 1:49.010
- Alexander Albon (Williams): 1:49.337
- Franco Colapinto (Alpine): 1:49.403
- Esteban Ocon (Haas): 1:49.449
- Pierre Gasly (Alpine): 1:49.712
- Valtteri Bottas (Cadillac): 1:49.839
- Sergio Perez (Cadillac): 1:50.226
- Carlos Sainz (Williams): 1:50.862
- Lance Stroll (Aston Martin): 1:52.808
- Jak Crawford (Aston Martin): 1:53.199
Horarios del Gran Premio de Bélgica 2026
Viernes 17 de julio
- Práctica libre 2: 12.00hs
Sábado 18 de julio
- Práctica libre 3: 07.30hs
- Clasificación: 11:00hs
Domingo 19 de julio
- Carrera: 10:00hs