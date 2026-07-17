Franco Colapinto terminó 15° en la FP1 del GP de Bélgica

El argentino padeció la falta de mejoras con las que Alpine llegó a Spa. Al mediodía, la FP2.

El fin de semana del Gran Premio de Bélgica de la F1 comenzó con la primera práctica libre, que tuvo a Max Verstappen como el piloto más veloz del primer turno del viernes. Franco Colapinto terminó en la 15° por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly.

La falta de mejoras de Alpine se vio reflejada en pista, al menos en la FP1. El argentino giró en 1:49.403 con neumáticos blandos, muy lejos de la cima y hasta de los top 10. El piloto francés, por su parte, hizo su mejor vuelta en 1:49.712.

Con una vuelta de 1:47.070, Verstappen fue el mejor de la primera tanda de entrenamientos. Lo siguieron las dos Ferrari: primero Lewis Hamilton (1:47.215) y luego Charles Leclerc (1:47.277). No fue una buena sesión para los de Mercedes, ya que tanto Kimi Antonelli (1:47.603) como George Russell (1:47.959) quedaron fuera del top 5.

Los peores de la FP1 volvieron a ser los Aston Martin. Jak Crawford ocupó el lugar de Fernando Alonso (se reincorporará en la FP2) y fue el más lento, mientras que un casillero por delante suyo quedó Lance Stroll.

Posiciones finales de la FP1

Max Verstappen (Red Bull): 1:47.070 Lewis Hamilton (Ferrari): 1:47.215 Charles Leclerc (Ferrari): 1:47.277 Isack Hadjar (Red Bull): 1:47.322 Oscar Piastri (McLaren): 1:47.522 Kimi Antonelli (Mercedes): 1:47.603 Lando Norris (McLaren): 1:47.931 George Russell (Mercedes): 1:47.959 Arvid Lindblad (Racing Bulls): 1:48.234 Gabriel Bortoleto (Audi): 1:48.406 Liam Lawson (Racing Bulls): 1:48.432 Nico Hulkenberg (Audi): 1:48.962 Oliver Bearman (Haas): 1:49.010 Alexander Albon (Williams): 1:49.337 Franco Colapinto (Alpine): 1:49.403 Esteban Ocon (Haas): 1:49.449 Pierre Gasly (Alpine): 1:49.712 Valtteri Bottas (Cadillac): 1:49.839 Sergio Perez (Cadillac): 1:50.226 Carlos Sainz (Williams): 1:50.862 Lance Stroll (Aston Martin): 1:52.808 Jak Crawford (Aston Martin): 1:53.199

Horarios del Gran Premio de Bélgica 2026

Viernes 17 de julio

Práctica libre 2: 12.00hs

Publicidad

Sábado 18 de julio

Práctica libre 3: 07.30hs

07.30hs Clasificación: 11:00hs

Domingo 19 de julio