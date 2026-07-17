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Fórmula 1

Franco Colapinto terminó 15° en la FP1 del GP de Bélgica

El argentino padeció la falta de mejoras con las que Alpine llegó a Spa. Al mediodía, la FP2.

Colapinto terminó 15° en la FP1 del GP de Bélgica
© Getty ImagesColapinto terminó 15° en la FP1 del GP de Bélgica

El fin de semana del Gran Premio de Bélgica de la F1 comenzó con la primera práctica libre, que tuvo a Max Verstappen como el piloto más veloz del primer turno del viernes. Franco Colapinto terminó en la 15° por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly.

La falta de mejoras de Alpine se vio reflejada en pista, al menos en la FP1. El argentino giró en 1:49.403 con neumáticos blandos, muy lejos de la cima y hasta de los top 10. El piloto francés, por su parte, hizo su mejor vuelta en 1:49.712.

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Con una vuelta de 1:47.070, Verstappen fue el mejor de la primera tanda de entrenamientos. Lo siguieron las dos Ferrari: primero Lewis Hamilton (1:47.215) y luego Charles Leclerc (1:47.277). No fue una buena sesión para los de Mercedes, ya que tanto Kimi Antonelli (1:47.603) como George Russell (1:47.959) quedaron fuera del top 5.

Los peores de la FP1 volvieron a ser los Aston Martin. Jak Crawford ocupó el lugar de Fernando Alonso (se reincorporará en la FP2) y fue el más lento, mientras que un casillero por delante suyo quedó Lance Stroll.

Posiciones finales de la FP1

  1. Max Verstappen (Red Bull): 1:47.070
  2. Lewis Hamilton (Ferrari): 1:47.215
  3. Charles Leclerc (Ferrari): 1:47.277
  4. Isack Hadjar (Red Bull): 1:47.322
  5. Oscar Piastri (McLaren): 1:47.522
  6. Kimi Antonelli (Mercedes): 1:47.603
  7. Lando Norris (McLaren): 1:47.931
  8. George Russell (Mercedes): 1:47.959
  9. Arvid Lindblad (Racing Bulls): 1:48.234
  10. Gabriel Bortoleto (Audi): 1:48.406
  11. Liam Lawson (Racing Bulls): 1:48.432
  12. Nico Hulkenberg (Audi): 1:48.962
  13. Oliver Bearman (Haas): 1:49.010
  14. Alexander Albon (Williams): 1:49.337
  15. Franco Colapinto (Alpine): 1:49.403
  16. Esteban Ocon (Haas): 1:49.449
  17. Pierre Gasly (Alpine): 1:49.712
  18. Valtteri Bottas (Cadillac): 1:49.839
  19. Sergio Perez (Cadillac): 1:50.226
  20. Carlos Sainz (Williams): 1:50.862
  21. Lance Stroll (Aston Martin): 1:52.808
  22. Jak Crawford (Aston Martin): 1:53.199

Horarios del Gran Premio de Bélgica 2026

Viernes 17 de julio

  • Práctica libre 2: 12.00hs

Sábado 18 de julio

  • Práctica libre 3: 07.30hs
  • Clasificación: 11:00hs

Domingo 19 de julio

  • Carrera: 10:00hs
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Joaquín Alis
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