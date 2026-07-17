El esloveno fue elegido por la FIFA para que sea el juez en el duelo entre argentinos y españoles a disputarse el domingo 19 de julio en Nueva Jersey.

Cada vez falta menos para la gran final del Mundial 2026. La Selección Argentina se medirá ante España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey el próximo domingo 19 de julio a partir de las 16 horas. En las últimas horas, la FIFA dio a conocer que el árbitro para el partido más importante del certamen será Slavko Vincic, el esloveno de 46 años.

La casa madre del fútbol mundial mostró el video en el cual se informó que Slavko Vincic fue elegido para dirigir la final del Mundial y allí se pudo ver cómo el esloveno se largó a llorar de la emoción. Luego fue aplaudido por el resto de sus compañeros y finalmente tomó su camiseta -la que lleva el nombre en la espalda- para mostrarla con orgullo.

Introducing your referee for the @FIFAWorldCup 2026 Final….🥁



Congratulations, Slavko Vinčić! 👏 pic.twitter.com/OMLJ3oA31p — FIFA (@FIFAcom) July 17, 2026

El cuerpo arbitral completo

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia)

Asistente 1: Tomaz Klancnik (Eslovenia)

Asistente 2: Andraz Kovacic (Eslovenia)

Cuarto árbitro: Adham Makhadmeh (Jordania)

Quinto árbitro: Mohammad Alkalaf (Jordania)

VAR: Bastian Dankert (Alemania)

AVAR: Nicolas Gallo (Colombia)

SVAR: Khamis Al Marri (Qatar)

SBVAR: Tatiana Guzman (Nicaragua)

SBAVAR: Guillermo Pacheco (México)

Slavko Vinčić, árbitro de la final del Mundial 2026. (Foto: Getty).

¿Cuándo y dónde juegan Argentina y España por la final del Mundial 2026?

La Selección Argentina, que viene de dejar en el camino a Inglaterra de manera agónica, se verá las caras ante España el próximo domingo 19 de julio a partir de las 16 horas. La final del Mundial se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey en un duelo que promete ser impresionante.

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El cuadro final del Mundial 2026

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