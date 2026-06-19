Qué pasa si Paraguay gana, empata o pierde hoy vs. Turquía por el Mundial 2026

Luego de un nuevo golpe de autoridad de Estados Unidos, que ya se clasificó a 16avos de final y se quedó con uno de los boletos a la siguiente ronda que otorgaba el Grupo D, el seleccionado de Paraguay busca mostrar otra cara a la que dio en el debut y sumar de a tres ante Turquía.
Paraguay vs. Turquía se jugará en el último turno de este viernes, en un partido entre los dos equipos que perdieron en la primera fecha de este Mundial 2026, y tendrá como escenario el Levi’s Stadium de San Francisco, California, también llamado el Estadio de la Bahía de San Francisco. Será un encuentro clave para ambos.
Paraguay necesita sumar de a tres esta noche, o un empate y jugarse el todo por el todo vs. Australia. (Getty)
¿Qué pasa si Paraguay gana, empata o pierde con Turquía hoy?
- Si Paraguay le gana hoy a Turquía, logrará su primer triunfo en esta Copa del Mundo, y se pondría con 3 puntos como escolta de Estados Unidos (6pts, ya clasificada) en el Grupo D. Definirá en la última fecha contra Australia, y con un empate en ese encuentro prácticamente tendría asegurado su lugar en 16avos.
- Si Paraguay empata hoy con Turquía, ambos seleccionados quedarán con 1 punto. Esto obligará a Paraguay a ganarle a Australia en la última fecha y esperar que Turquía no gane ante Estados Unidos para quedar como segundo del grupo.
- Si Paraguay pierde hoy con Turquía, sus chances de pasar de ronda caen estrepitosamente. No sólo porque continuará con 0 puntos, sino porque el máximo de unidades que podrá sumar será 3 puntos, y con una diferencia de gol de -4 y desventaja deportiva con Turquía, por lo que su única chance de clasificar a 16avos sería golear a Australia en la última fecha.
Las probabilidades matemáticas de clasificar a 16avos de final
Un estudio matemático arrojó los resultados y probabilidades que tienen los seleccionados nacionales de clasificar a la ronda de 16avos de final, de acuerdo a la cantidad de puntos que obtengan en la fase de grupos, teniendo en cuenta que los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros pasan a la siguiente ronda.
- 9 puntos: 100% de probabilidades de clasificar
- 8 puntos: no es posible conseguir esta cifra de puntos
- 7 puntos: 100% de probabilidades de clasificar
- 6 puntos: 100% de probabilidades de clasificar
- 5 puntos: 100% de probabilidades de clasificar
- 4 puntos: 99.8% de probabilidades de clasificar
- 3 puntos: 67% de probabilidades de clasificar
- 2 puntos: 5% de probabilidades de clasificar
- 1 punto: 0.01% de probabilidades de clasificar
- 0 puntos: 0% de probabilidades de clasificar