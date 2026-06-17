Qué pasa si Portugal gana, empata o pierde hoy vs. RD Congo por el Mundial 2026

La Selección de Portugal hace su estreno en la Copa del Mundo ante el conjunto africano, en un partido que ya mismo puede definir su futuro en el torneo.

La Selección de Portugal es una de las últimas candidatas en debutar en el Mundial 2026, lo hará este miércoles 17 de junio en Houston contra el seleccionado africano de RD Congo, en un partido que podría definir su futuro en la Copa del Mundo.

Dada la novedad para esta edición, con 48 equipos y 32 clasificados directos a los 16avos de final, incluso un triunfo en el primer partido prácticamente aseguran el paso a la siguiente ronda. Y eso es lo que buscarán los lusos en tierras texanas.

¿Qué pasa si Portugal gana, empata o pierde vs. RD Congo?

Si Portugal gana vs. RD Congo sumará tres puntos, confirmará que es una de las candidatas y quedará en la primera posición del Grupo K en solitario, a la espera de lo que hagan Colombia y Uzbekistán en el último turno de la jornada. Con ello también se pondrá de cara a asegurar la clasificación a 16avos de final.

vs. RD Congo sumará tres puntos, confirmará que es una de las candidatas y quedará en la primera posición del Grupo K en solitario, a la espera de lo que hagan Colombia y Uzbekistán en el último turno de la jornada. Con ello también se pondrá de cara a asegurar la clasificación a 16avos de final. Si Portugal empata ante RD Congo sumará un punto y deberá esperar al desenlace de Colombia vs. Uzbekistán para conocer su realidad en el grupo.

ante RD Congo sumará un punto y deberá esperar al desenlace de Colombia vs. Uzbekistán para conocer su realidad en el grupo. Si Portugal pierde contra RD Congo se quedará sin puntos y será un paso en falso para iniciar su actuación en el Mundial 2026.

Portugal quiere meterse en 16avos de final desde un primer momento. (Getty)

Las probabilidades matemáticas de clasificar a 16avos de final

Un estudio matemático arrojó los resultados y probabilidades que tienen los seleccionados nacionales de clasificar a la ronda de 16avos de final, de acuerdo a la cantidad de puntos que obtengan en la fase de grupos, teniendo en cuenta que los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros pasan a la siguiente ronda.

9 puntos: 100% de probabilidades de clasificar

100% de probabilidades de clasificar 8 puntos: no es posible conseguir esta cifra de puntos

no es posible conseguir esta cifra de puntos 7 puntos: 100% de probabilidades de clasificar

100% de probabilidades de clasificar 6 puntos: 100% de probabilidades de clasificar

100% de probabilidades de clasificar 5 puntos: 100% de probabilidades de clasificar

100% de probabilidades de clasificar 4 puntos: 99.8% de probabilidades de clasificar

99.8% de probabilidades de clasificar 3 puntos: 67% de probabilidades de clasificar

67% de probabilidades de clasificar 2 puntos: 5% de probabilidades de clasificar

5% de probabilidades de clasificar 1 punto: 0.01% de probabilidades de clasificar

0.01% de probabilidades de clasificar 0 puntos: 0% de probabilidades de clasificar

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El estudio incluso indica que sumando 3 puntos y teniendo una diferencia de gol negativa de -2, es más probable clasificar a 16avos de final que quedarse afuera en fase de grupos.

Tabla de posiciones del Grupo K

Fixture del Grupo K