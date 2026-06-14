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Mundial 2026

Qué pasa si Suecia gana, empata o pierde hoy ante Túnez por el Mundial 2026

En el Estadio BBVA de México, los nórdicos se miden con los africanos del norte en la primera fecha de la Copa del Mundo.

Suecia y Túnez, por la Copa del Mundo 2026.
© GettySuecia y Túnez, por la Copa del Mundo 2026.

Este domingo 14 de junio a última hora, Suecia y Túnez se enfrentan por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 que se desarrolla en Estados Unidos, Canadá y México en conjunto. Este compromiso es sumamente importante porque comienza el camino rumbo a la clasificación a los 16avos de final de la cita máxima, que es el objetivo de ambos.

Cabe recordar que el combinado nórdico viene de empatar 2-2 frente a Grecia y pocos días antes perdió 3-1 contra Noruega, en los amistosos internacionales de preparación antes del inicio del Mundial. En contraparte, los oriundos del norte de África cayeron 1-0 ante Austria y anteriormente venían de empatar 0-0 frente a Canadá, por lo que no llegan de la mejor manera al certamen.

Todos los escenarios posibles entre Suecia y Túnez

  • Si gana Suecia: una victoria le permitiría sumar tres puntos fundamentales para alejarse en la tabla de posiciones, mientras que Túnez quedaría perjudicado y comenzaría con el pie izquierdo.
  • Si empatan: repartirían una unidad por lado, generando un suspenso enorme en el grupo y dejando un desenlace muy incierto de cara a las jornadas venideras.
  • Si gana Túnez: un triunfo significaría cosechar tres puntos claves en esta primera fecha, mientras que Ecuador quedaría muy complicado para clasificar a los 16avos de final.

Qué canal pasa Suecia vs. Túnez

El compromiso entre Suecia y Túnez, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026, podrá visualizarse a través de las pantallas de DSports -cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+ y Amazon Prime-, TyC Sports y la plataforma TyC Sports Play.

Equipo arbitral de Suecia vs. Túnez

  • Árbitro: Yael Falcón Pérez (Argentina)
  • Asistente 1: Maximiliano Del Yesso (Argentina)
  • Asistente 2: Facundo Rodríguez (Argentina)
  • Cuarto árbitro: Juan Calderón (Costa Rica)
  • Quinto árbitro: Juan Carlos Mora (Costa Rica)
  • VAR: Nicolás Gallo (Colombia)
  • AVAR: Juan Lara (Chile)
  • SVAR: Jerome Brisard (Francia)

El fixture completo del Mundial 2026

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Nahuel de Hoz
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