Qué pasa si Uruguay gana, empata o pierde con Arabia Saudita por el Mundial 2026

En Miami, sudamericanos y asiáticos se encuentran frente a frente bajo la órbita de la primera fecha del Grupo H de la Copa del Mundo.

Este lunes 15 de junio, desde las 19:00 horas de la República Argentina, Uruguay y Arabia Saudita se encuentran frente a frente bajo la órbita de la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Un partido de alto voltaje.

En el Hard Rock Stadium de Miami, sudamericanos y asiáticos miden fuerzas siendo conscientes de que el primer partido de la Copa del Mundo es sumamente importante para acomodarse en el Grupo H y para empezar a acercarse a los 16avos de final del certamen.

Hay que destacar que tanto Uruguay como Arabia Saudita se encuentran compartiendo zona con un candidato al título como España y también con el sorprendente Cabo Verde. Precisamente, este lunes, estos elencos empataron 0-0 en Atlanta.

Qué pasa si Uruguay gana, empata o pierde contra Arabia Saudita por el Mundial 2026

Si Uruguay gana: un triunfo le otorgará tres puntos importantes y lo colocará en la zona alta de la tabla de posiciones de su grupo, en absoluta soledad.

un triunfo le otorgará tres puntos importantes y lo colocará en la zona alta de la tabla de posiciones de su grupo, en absoluta soledad. Si Uruguay empata: una potencial igualdad entre uruguayos y saudíes los dejará en igualdad de condiciones de cara a la segunda fecha, con un punto cada uno.

una potencial igualdad entre uruguayos y saudíes los dejará en igualdad de condiciones de cara a la segunda fecha, con un punto cada uno. Si Uruguay pierde: si Arabia Saudita es quien se lleva la victoria, Uruguay complicará su inicio en el certamen y quedará en la obligación de recuperarse inmediatamente para seguir con chances.

Uruguay vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026: formaciones y minuto a minuto

Las posiciones del Grupo H