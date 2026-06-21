Qué pasa si Uruguay gana, empata o pierde hoy vs. Cabo Verde en el Mundial 2026

La Celeste necesita recuperarse del empate ante Arabia Saudita en el debut, aunque mantiene buenas chances de meterse en la próxima ronda.

Por la Fecha 2 de la fase de grupos del Mundial 2026, la Selección de Uruguay y la de Cabo Verde se ven las caras este domingo en el Hard Rock Stadium de Miami. La Celeste busca una victoria crucial que lo acercaría a los 16avos de final del certamen.

Los equipos de este duelo vienen de empatar en su debut, aunque en condiciones diferentes. Es que los de Marcelo Bielsa igualaron ante Arabia Saudita en lo que fue un resultado decepcionante, mientras que los africanos consiguieron un punto histórico ante España.

¿Qué pasa si Uruguay gana, empata o pierde con Cabo Verde hoy?

Uruguay en el empate ante Arabia Saudita. (Foto: Getty)

Si Uruguay le gana hoy a Cabo Verde alcanzará a España con 4 puntos como líderes del Grupo H. En la última fecha, estos equipos jugarán entre sí por el primer puesto de la zona.

alcanzará a España con 4 puntos como líderes del Grupo H. En la última fecha, estos equipos jugarán entre sí por el primer puesto de la zona. Si Uruguay empata hoy con Cabo Verde quedará con solo 2 unidades y la obligación de vencer a España en la última fecha para meterse en 16avos de final.

quedará con solo 2 unidades y la obligación de vencer a España en la última fecha para meterse en 16avos de final. Si Uruguay pierde hoy con Cabo Verde quedará con 1 punto y también estará obligado a derrotar a España en la última, pero dependerá de otros resultados e incluso de la diferencia de gol.

Las probabilidades matemáticas de clasificar a 16avos de final

Un estudio matemático arrojó los resultados y probabilidades que tienen los seleccionados nacionales de clasificar a la ronda de 16avos de final, de acuerdo a la cantidad de puntos que obtengan en la fase de grupos, teniendo en cuenta que los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros pasan a la siguiente ronda.

9 puntos: 100% de probabilidades de clasificar

100% de probabilidades de clasificar 8 puntos: no es posible conseguir esta cifra de puntos

no es posible conseguir esta cifra de puntos 7 puntos: 100% de probabilidades de clasificar

100% de probabilidades de clasificar 6 puntos: 100% de probabilidades de clasificar

100% de probabilidades de clasificar 5 puntos: 100% de probabilidades de clasificar

100% de probabilidades de clasificar 4 puntos: 99.8% de probabilidades de clasificar

99.8% de probabilidades de clasificar 3 puntos: 67% de probabilidades de clasificar

67% de probabilidades de clasificar 2 puntos: 5% de probabilidades de clasificar

5% de probabilidades de clasificar 1 punto: 0.01% de probabilidades de clasificar

0.01% de probabilidades de clasificar 0 puntos: 0% de probabilidades de clasificar

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Así está el Grupo H

El fixture del Grupo H

Datos clave

Uruguay se enfrenta este domingo ante Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami.

se enfrenta este domingo ante Cabo Verde en el de Miami. Si la Selección de Uruguay gana alcanzará a España con 4 puntos en el grupo.

gana alcanzará a España con en el grupo. Con 5 puntos o más, los equipos tienen 100% de probabilidades de clasificar.