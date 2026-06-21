El campeón del mundo con la Selección Argentina cuestionó con dureza al entrenador español antes de su duelo frente a Arabia Saudita.

Si por algo se caracterizó siempre Oscar Ruggeri es por defender a muerte los códigos históricos del fútbol. Él se sigue sintiendo futbolista y así lo vive: no le gustan las filtraciones internas, quiere que los entrenadores respeten a los jugadores y por esa razón es que estalló contra Luis de la Fuente, el entrenador de la Selección de España.

Oscar Ruggeri se encuentra cubriendo el Mundial 2026 en Estados Unidos para la cadena ESPN y cuando se pasó el fragmento de la entrevista en la que Luis de la Fuente decía que le gustaría tener a Julián Alvarez en su selección, el Cabezón no lo tomó para nada bien.

¿Qué dijo Ruggeri sobre Luis de la Fuente?

“No puedo creer lo que dijo este señor… de la Fuente. Si yo soy el 9 de España y él me dice que ficha a Julián, me quedo tirado en la cama muerto. Entonces yo me digo, para qué sirvo. Tendría que haber dicho que tenía 26 jugadores elegidos por él”, afirmó Ruggeri en la pantalla de ESPN.

¿Qué había dicho Luis de la Fuente?

A través de una entrevista que le brindó a El Partidazo de COPE, al oriundo de Haro, de 64 años, le consultaron por el futbolista de otro país que ficharía para La Furia. Y allí fue que mencionó, sin dudarlo, al ex River y Manchester City.

Luis de la Fuente, entrenador de España. (Foto: Getty)

“Julián Álvarez. Me parece fantástico”, exclamó sin tapujo alguno. A su vez, De la fuente agregó: “Para mi idea futbolística, encajaría perfectamente. Sería muy importante”. Pero cuando los periodistas le repreguntaron si lo ponía por encima Mbappé y Vini, el estratega aclaró: “Son muy buenos, pero Julián encaja perfectamente”.

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