Qué puesto del ranking FIFA ocupa Argelia, rival de Argentina en el Mundial 2026

Los Zorros del Desierto se encuentran entre las mejores selecciones africanas de las clasificadas al Mundial 2026.

Argelia se estrena en el Mundial 2026 en un partidazo ante Argentina en el Arrowhead Stadium de Kansas City. El equipo africano, dirigido por Vladimir Petkovic, vuelve a un certamen global luego de 12 años de ausencia y busca dar la sorpresa frente al campeón defensor.

Los Zorros del Desierto, como se conoce a los argelinos, llegaron a la Copa del Mundo arrasando en las Eliminatorias de la CAF, lo que le valieron una posición excepcional en el ranking FIFA en la previa del Mundial.

Actualmente, el combinado argelino marcha en el puesto 28 del ranking FIFA, siendo el tercero mejor ubicado del Grupo J detrás de Argentina (2°) y Austria (24°). Jordania, el restante de la zona, se encuentra en el puesto 65.

La Selección de Argelia debuta ante Argentina.

El camino de Argelia hacia el Mundial 2026

El conjunto argelino finalizó su participación en el Grupo G como único líder ante sus 5 contrincantes: Uganda, Mozambique, Guinea, Botsuana y Somalia. Con 25 unidades, 7 más que su perseguidor más cercano, abrochó su clasificación con una fecha de anticipación. Fueron 8 victorias, 1 empate y apenas 1 derrota en las Eliminatorias de la CAF.

Las formaciones de Argentina y Argelia

Argentina: Dibu Martínez; Gonzalo Montiel, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

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Argelia: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Aït-Nouri; Nabil Bentaleb, Hicham Boudaoui, Fares Chaïbi; Ibrahim Maza; Anis Hadj Moussa; Amine Gouiri. DT: Vladimir Petkovic.

El plantel de Argelia en el Mundial 2026

ARQUEROS : Luca Zidane (Granada), Melvin Mastil (Stade Nyonnais) y Abdelatif Ramdane (CS Constantine).

: Luca Zidane (Granada), Melvin Mastil (Stade Nyonnais) y Abdelatif Ramdane (CS Constantine). DEFENSORES : Rafik Belghali (Hellas Verona), Samir Chergui (Red Star), Rayan Aït-Nouri (Manchester City), Jaouen Hadjam (Young Boys), Aïssa Mandi (Lille), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund), Zineddine Belaïd (JS Kabylie), Achref Abada (USM Alger) y Mohamed Amine Tougai (ES Tunis).

: Rafik Belghali (Hellas Verona), Samir Chergui (Red Star), Rayan Aït-Nouri (Manchester City), Jaouen Hadjam (Young Boys), Aïssa Mandi (Lille), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund), Zineddine Belaïd (JS Kabylie), Achref Abada (USM Alger) y Mohamed Amine Tougai (ES Tunis). VOLANTES : Nabil Bentaleb (Lille), Hicham Boudaoui (Niza), Houssem Aouar (Al-Ittihad), Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Yacine Titraoui (Charleroi) y Ramiz Zerrouki (Twente).

: Nabil Bentaleb (Lille), Hicham Boudaoui (Niza), Houssem Aouar (Al-Ittihad), Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Yacine Titraoui (Charleroi) y Ramiz Zerrouki (Twente). DELANTEROS : Mohamed Amoura (Wolfsburg), Nadhir Benbouali (Gyor), Adil Boulbina (Al-Duhail), Farès Ghedjemis (Frosinone), Amine Gouiri (Marsella), Anis Hadj Moussa (Feyenoord) y Riyad Mahrez (Al-Ahli).

: Mohamed Amoura (Wolfsburg), Nadhir Benbouali (Gyor), Adil Boulbina (Al-Duhail), Farès Ghedjemis (Frosinone), Amine Gouiri (Marsella), Anis Hadj Moussa (Feyenoord) y Riyad Mahrez (Al-Ahli). DT: Vladimir Petković

El grupo de Argentina y Argelia en el Mundial 2026

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El fixture del Grupo J en el Mundial 2026