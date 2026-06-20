Qué puesto del ranking FIFA ocupa Costa de Marfil, rival de Alemania en el Mundial 2026

Los Elefantes son uno de los combinados más peligrosos de esta Copa del Mundo.

Puede que Costa de Marfil ya no tenga en sus filas a los Didier Drogba, Yaya Touré o Wilfried Bony, pero ha logrado reconvertirse en un seleccionado muy fuerte y que puede lastimar en cualquier momento. Liderados por la joven promesa del fútbol africano, Yan Diomande, y jugadores ya contrastados como Seko Fofana y Amad Diallo, los Elefantes ya dieron el golpe contra Ecuador y buscarán hacer lo propio este sábado contra Alemania.

Costa de Marfil viene en franco ascenso, tanto a nivel futbolístico como en el Ranking FIFA, donde ha escalado puestos con sus resultados en los partidos amistosos de preparación, venciendo a Francia, y con su victoria en el debut mundialista contra Ecuador. Todo esto le ha permitido escalar varios puestos.

Hoy, Costa de Marfil, rival de Alemania, se ubica en el puesto 30 del Ranking FIFA, tras escalar tres puestos en la última semana. Costa de Marfil acumula un total de 1568.62 puntos en el coeficiente. Sigue lejos de su rival de turno, Alemania, que está en el puesto 9, con 1743,54 puntos y luego de escalar una posición tras su goleada contra Curazao.

Costa de Marfil está en el puesto 30 del Ranking FIFA. (Getty)

Cuando y dónde juegan Alemania vs. Costa de Marfil

El partido entre Alemania y Costa de Marfil está pactado para iniciar a las 17:00hs en horario argentino, en un encuentro que se disputará en el Toronto Stadium, de Canadá, con arbitraje del paraguayo Juan Gabriel Benitez, válido por la segunda jornada del Grupo E.

Tabla de posiciones del Grupo E del Mundial 2026

Publicidad

Fixture del Grupo E