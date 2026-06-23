Apuntan al estadio en el que se jugará la Final como el peor del Mundial 2026

El recinto que se llevará las miradas de todo el planeta el próximo 19 de julio fue apuntado como el peor del Mundial 2026.

El próximo domingo 19 de julio se jugará la Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El recinto que albergará dicho encuentro, será el MetLife Stadium de la ciudad de Nueva Jersey, mismo escenario en el que se disputó el año pasado la final del Mundial de Clubes entre el Chelsea y el París Saint-Germain.

Justamente que esté localizado a tan pocos kilómetros de Nueva York (a unos 16 de Manhattan) es uno de los aspectos que le jugó a favor para quedarse con el último partido del torneo. No obstante, según The Athletic, no solo que está lejos de ser el mejor estadio de la competencia, sino que directamente es el peor de los 16 seleccionados por la FIFA.

”Cuando los Jets o los Giants juegan partidos de la NFL aquí, el transporte no supone un gran problema, ya que hay más de 20.000 plazas de aparcamiento disponibles, una cifra que se ha reducido enormemente debido al perímetro de seguridad de la FIFA, mientras que el coste del transporte público desde Manhattan durante este torneo se ha disparado hasta casi 100 dólares”, describió el portal citado en la columna en la que se analizó a cada uno de los campos en los que se disputarán partidos del Mundial 2026.

Pero eso no fue todo. La fachada tampoco es algo que le agrade al sitio deportivo de The New York Times: ”Desde fuera, tiene un aspecto horrible; imagínate una nave espacial diseñada sin ninguna creatividad y abandonada en medio de un aparcamiento. Pero desde dentro, es un estadio decente; su forma de cuenco hace que no haya ningún asiento malo, incluso si solo puedes permitirte uno en la parte de atrás de la grada superior”.

El MetLife, el estadio en donde se jugará la Final de la Copa del Mundo 2026 el próximo 19 de julio. Getty Images.

El Mercedes Benz Stadium de Atlanta, el mejor según The Athletic

”Está en el centro. Es un recinto cubierto. Es gigantesco. El Mercedes-Benz Stadium (o Estadio de Atlanta, según la FIFA) es el tipo de lugar que dibujarías de niño si tu profesor de arte te dijera: «Sin reglas. Dibuja un estadio imaginario»”, señaló The Athletic a raíz del estadio que recibirá una de las semifinales de la Copa del Mundo.

Publicidad

Y agregó: ”Cuenta con restaurantes, bares, tiendas y mucho más. Es fácil llegar en transporte público. Es la sede de los Atlanta Falcons de la NFL y del Atlanta United de la MLS. El Benz, como lo llaman los lugareños, es un recinto para grandes eventos que suele albergar partidos de fútbol americano universitario de alto nivel y conciertos. Fue sede del Super Bowl de 2019 y lo será de nuevo en 2028. Y quizás lo mejor de todo es que es un recinto cerrado con aire acondicionado, lo que permite a los asistentes a conciertos y a los aficionados al deporte escapar del calor del verano en Atlanta y de las impredecibles condiciones invernales de la ciudad”.

En síntesis