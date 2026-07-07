Qué puesto en el ranking FIFA ocupa Egipto, rival de Argentina en 8avos de final del Mundial 2026

El combinado egipcio llegó a esta Copa del Mundo como uno de los mejores africanos ubicados en el ranking.

Se viene el segundo mata-mata para la Selección Argentina en este Mundial 2026. Luego de haber quedado como líder del Grupo J, el vigente campeón del mundo enfrentará a Egipto, seleccionado que consiguió realizar una fase de grupos histórica al quedar segundo en una zona con Bélgica, Irán y Nueva Zelanda.

Dirigidos por el histórico Hossam Hassan, el conjunto del Nilo llegó a esta copa como uno de los mejores combinados africanos en el ranking FIFA. De hecho, en lo que respecta a seleccionados, Egipto es el tercer mejor representante de CAF detrás de Marruecos y Senegal.

En concreto, Los Faraones marchan actualmente en el puesto 24 del ranking FIFA, escalando cinco posiciones desde que comenzó la Copa del Mundo.

A pura emoción, Salah festejó su pasaje a octavos con Egipto.

Cómo llegó Egipto al Mundial 2026

El combinado egipcio cayó sorteado en el Grupo A de las Eliminatorias de la CAF rumbo al Mundial 2026, donde compartió zona con Burkina Faso, Sierra Leona, Guinea-Bisáu, Etiopía y Yibuti. Allí, el conjunto de Hossam Hassan consiguió clasificar en el primer lugar, luego de ganar ocho encuentros, empatar dos y sin ver la derrota.

A continuación, todos sus resultados en las Eliminatorias por fechas.

Fecha 1: Egipto 6-0 Yibuti

Fecha 2: Sierra Leona 0-2 Egipto

Fecha 3: Egipto 2-1 Burkina Faso

Fecha 4: Guinea-Bisáu 1-1 Egipto

Fecha 5: Etiopía 0-2 Egipto

Fecha 6: Egipto 1-0 Sierra Leona

Fecha 7: Egipto 2-0 Etiopía

Fecha 8: Burkina Faso 0-0 Egipto

Fecha 9: Yibuti 0-3 Egipto

Fecha 10: Egipto 1-0 Guinea-Bisáu

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En la Copa del Mundo ganó un partido y no vio derrotas. En el grupo G empató 1 a 1 con Bélgica en el debut, luego venció por 3 a 1 a Nueva Zelanda y empató 1 a 1 en el cierre con Irán. En la ronda de 16avos de final venció por penales a Australia, luego de un 1-1 en los 120 minutos.

El cuadro del Mundial 2026