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Mundial 2026

Qué puesto en el ranking FIFA ocupa Egipto, rival de Argentina en 8avos de final del Mundial 2026

El combinado egipcio llegó a esta Copa del Mundo como uno de los mejores africanos ubicados en el ranking.

Qué puesto en el ranking FIFA ocupa Egipto, rival de Argentina en 8avos de final del Mundial 2026
© GettyQué puesto en el ranking FIFA ocupa Egipto, rival de Argentina en 8avos de final del Mundial 2026

Se viene el segundo mata-mata para la Selección Argentina en este Mundial 2026. Luego de haber quedado como líder del Grupo J, el vigente campeón del mundo enfrentará a Egipto, seleccionado que consiguió realizar una fase de grupos histórica al quedar segundo en una zona con Bélgica, Irán y Nueva Zelanda.

Dirigidos por el histórico Hossam Hassan, el conjunto del Nilo llegó a esta copa como uno de los mejores combinados africanos en el ranking FIFA. De hecho, en lo que respecta a seleccionados, Egipto es el tercer mejor representante de CAF detrás de Marruecos y Senegal.

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En concreto, Los Faraones marchan actualmente en el puesto 24 del ranking FIFA, escalando cinco posiciones desde que comenzó la Copa del Mundo.

A pura emoción, Salah festejó su pasaje a octavos con Egipto.

A pura emoción, Salah festejó su pasaje a octavos con Egipto.

Cómo llegó Egipto al Mundial 2026

El combinado egipcio cayó sorteado en el Grupo A de las Eliminatorias de la CAF rumbo al Mundial 2026, donde compartió zona con Burkina Faso, Sierra Leona, Guinea-Bisáu, Etiopía y Yibuti. Allí, el conjunto de Hossam Hassan consiguió clasificar en el primer lugar, luego de ganar ocho encuentros, empatar dos y sin ver la derrota.

A continuación, todos sus resultados en las Eliminatorias por fechas.

  • Fecha 1: Egipto 6-0 Yibuti
  • Fecha 2: Sierra Leona 0-2 Egipto
  • Fecha 3: Egipto 2-1 Burkina Faso
  • Fecha 4: Guinea-Bisáu 1-1 Egipto
  • Fecha 5: Etiopía 0-2 Egipto
  • Fecha 6: Egipto 1-0 Sierra Leona
  • Fecha 7: Egipto 2-0 Etiopía
  • Fecha 8: Burkina Faso 0-0 Egipto
  • Fecha 9: Yibuti 0-3 Egipto
  • Fecha 10: Egipto 1-0 Guinea-Bisáu
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A quién le ganó Egipto para clasificar al Mundial 2026

En la Copa del Mundo ganó un partido y no vio derrotas. En el grupo G empató 1 a 1 con Bélgica en el debut, luego venció por 3 a 1 a Nueva Zelanda y empató 1 a 1 en el cierre con Irán. En la ronda de 16avos de final venció por penales a Australia, luego de un 1-1 en los 120 minutos.

El cuadro del Mundial 2026

Lautaro Tiburzio
Lautaro Tiburzio
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