Quién es Antonio Sanabria: perfil, estadísticas, trayectoria y vida personal del delantero de la Selección Paraguay

El "Tony", a sus 30 años, disputará su primer Mundial portando la emblemática número 9 de la Selección de Paraguay.

Antonio Sanabria será parte del Mundial 2026 con la Selección de Paraguay, en lo que simbolizará la culminación de un sueño perseguido durante más de una década. Sus sólidas campañas previas en la Serie A italiana, y su reciente paso por el U.S. Cremonese, le bastaron para ser la punta de lanza inamovible de la nómina albirroja liderada por Gustavo Alfaro.

No es de extrañar que las esperanzas de gol de todo un país estén puestas sobre sus hombros. La jerarquía ganada en Europa durante más de diez años, su capacidad para jugar de espaldas, asociarse y su olfato goleador intacto lo catapultan a ser la principal referencia ofensiva y el líder del ataque para el equipo guaraní en Norteamérica.

El nacido en San Lorenzo, que actualmente tiene 30 años, jugará su primera Copa del Mundo tras haber debutado con la Mayor con apenas 17. Tras años de lucha por la regularidad y algunas ausencias dolorosas, el “9” llega en su madurez futbolística buscando llevar a Paraguay a lo más alto en la cita ecuménica.

Biografía y orígenes: ¿De dónde es, quiénes son los padres y cuántos años tiene Antonio Sanabria?

Fecha de nacimiento: 4 de marzo de 1996.

4 de marzo de 1996. Lugar de nacimiento: San Lorenzo, departamento Central, Paraguay.

San Lorenzo, departamento Central, Paraguay. Edad actual: 30.

30. Nacionalidad: Paraguaya (por nacimiento) y Española (por naturalización).

Tony Sanabria nació en San Lorenzo, una de las ciudades más populosas de la Gran Asunción. Desde muy chico demostró su talento en la escuela de fútbol San Toñito. A los 11 años, emigró junto a su familia a España buscando mejores oportunidades.

Tony Sanabria en Paraguay (Getty)

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Allí comenzó su ascenso meteórico: tras brillar en el club amateur Blanca Subur de Sitges, captó la atención de los ojeadores del FC Barcelona y se integró a La Masia en 2009. Su formación en la cantera más famosa del mundo moldeó su estilo de juego antes de dar el salto al fútbol profesional italiano con la AS Roma con solo 17 años, previa escala en el Sassuolo. Luego brillaría en el Sporting de Gijón, Betis, Genoa y Torino FC, antes de su fichaje en 2025 por el U.S. Cremonese.

Estadísticas y presente en U.S. Cremonese (Temporada 2025/26)

Partidos jugados: 25

25 Goles: 1

1 Asistencias: 1

1 Títulos: 0

Nota: Las estadísticas corresponden a su desempeño en el club italiano durante la temporada previa a la Copa del Mundo.

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El camino de Antonio Sanabria en la Selección de Paraguay

Fecha de debut absoluto: 14 de agosto de 2013 – Alemania 3 Paraguay 3 (Amistoso Internacional, con solo 17 años).

14 de agosto de 2013 – Alemania 3 Paraguay 3 (Amistoso Internacional, con solo 17 años). Títulos ganados con la Mayor: 0

0 Partidos jugados: 48

48 Goles marcados: 7

7 Mundial anterior: No jugó (Paraguay no clasificó).

¿Qué rol tendrá en el esquema de Gustavo Alfaro para el Mundial?

Antonio Sanabria partirá, sin lugar a dudas, como titular y el “9” referente en el equipo ideal de Gustavo Alfaro para el Mundial 2026. Es la carta de gol más experimentada de la Albirroja. Su rol excede el de un simple finalizador; es el primer defensor en la presión, posee una gran capacidad para sostener el balón y descargar para los extremos o volantes que llegan de frente, y su jerarquía es vital para el estilo táctico del DT.

De hecho, su rendimiento en las Eliminatorias Sudamericanas, con goles clave ante rivales directos, demostró su madurez para liderar el ataque en momentos de presión. Tras una década de espera, Tony llega a Norteamérica como el dueño absoluto de la camiseta número 9 y la máxima esperanza albirroja para romper redes en la Copa del Mundo.

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Cotización, contrato y valor de mercado de Antonio Sanabria