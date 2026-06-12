El segundo día del Mundial 2026 presenta dos grandes partidos y también dos nuevas ceremonias de apertura. En el primer turno se medirán Canadá y Bosnia, mientras que en el segundo lo harán Estados Unidos ante Paraguay en lo que será el estreno del Grupo D de la competición que paraliza a todo el mundo.
Estados Unidos y Paraguay se verán las caras este viernes a partir de las 22 horas -en Argentina- en el SoFi Stadium de Los Ángeles, un recinto con capacidad para 70 mil espectadores que tendrá un lleno total en sus tribunas. Cabe recordar que en este Grupo D también están Turquía y Australia, que se enfrentarán el próximo sábado en Vancouver, Canadá.
Las probables formaciones de Estados Unidos y Paraguay
Estados Unidos: Matt Freese; Alex Freeman, Miles Robinson, Tim Ream, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Sergiño Dest; Malik Tillman, Christian Pulisic y Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.
Paraguay: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Miguel Almirón, Andrés Cubas, Diego Gómez, Damián Bobadilla; Mauricio Magalhaes o Gustavo Caballero, Antonio Sanabria. DT: Gustavo Alfaro.
Gustavo Gómez, referente de la Selección de Paraguay. (Foto: Getty).
Terna arbitral de Estados Unidos vs. Paraguay
Diego Gómez se largó a llorar en la conferencia de Paraguay y Gustavo Alfaro le devolvió un gesto paternal
- Árbitro: Danny Makkelie (Países Bajos)
- Asistente 1: Hessel Steegstra (Países Bajos)
- Asistente 2: Jan de Vries (Países Bajos)
- Cuarto árbitro: Yusuke Araki (Japón)
- VAR: Carlos del Cerro Grande (España)
- AVAR: Dennis Higler (Países Bajos)
DATOS DEL PARTIDO
- Horario: 22:00 horas
- TV: TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium y DSports
- Árbitro: Danny Makkelie (NLD)
- VAR: Carlos del Cerro Grande (ESP)
- Estadio: SoFi Stadium, Los Angeles.