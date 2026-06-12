Los locales se miden ante el combinado que dirige Gustavo Alfaro este viernes a partir de las 22 horas de Argentina.

El segundo día del Mundial 2026 presenta dos grandes partidos y también dos nuevas ceremonias de apertura. En el primer turno se medirán Canadá y Bosnia, mientras que en el segundo lo harán Estados Unidos ante Paraguay en lo que será el estreno del Grupo D de la competición que paraliza a todo el mundo.

Estados Unidos y Paraguay se verán las caras este viernes a partir de las 22 horas -en Argentina- en el SoFi Stadium de Los Ángeles, un recinto con capacidad para 70 mil espectadores que tendrá un lleno total en sus tribunas. Cabe recordar que en este Grupo D también están Turquía y Australia, que se enfrentarán el próximo sábado en Vancouver, Canadá.

Las probables formaciones de Estados Unidos y Paraguay

Estados Unidos: Matt Freese; Alex Freeman, Miles Robinson, Tim Ream, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Sergiño Dest; Malik Tillman, Christian Pulisic y Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.

Paraguay: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Miguel Almirón, Andrés Cubas, Diego Gómez, Damián Bobadilla; Mauricio Magalhaes o Gustavo Caballero, Antonio Sanabria. DT: Gustavo Alfaro.

Gustavo Gómez, referente de la Selección de Paraguay. (Foto: Getty).

Terna arbitral de Estados Unidos vs. Paraguay

Árbitro: Danny Makkelie (Países Bajos)

Asistente 1: Hessel Steegstra (Países Bajos)

Asistente 2: Jan de Vries (Países Bajos)

Cuarto árbitro: Yusuke Araki (Japón)

VAR: Carlos del Cerro Grande (España)

AVAR: Dennis Higler (Países Bajos)

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DATOS DEL PARTIDO