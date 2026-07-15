Quién es el árbitro de Argentina vs. Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026

Es el cuarto partido asignado al colegiado de 44 años en la presente edición de la Copa del Mundo.

Las selecciones de Argentina e Inglaterra definen este miércoles 15 de julio la segunda de las semifinales del Mundial 2026, desde las 16.00 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta. En la final ya espera España, que ayer se impuso 2-0 ante Francia.

El árbitro designado para impartir justicia en un partido que lleva una carga histórica especial fue Ismail Elfath, nacido en Marruecos pero radicado en los Estados Unidos, siendo uno de los mejor considerados tanto en la MLS como en las competencias internacionales de Concacaf, a nivel de clubes y selecciones.

Ismail Elfath durante el duelo entre España y Uruguay.

El colegiado de 44 años se convirtió en profesional en 2012 y ya para 2016 fue nombrado internacional por FIFA. Una curiosidad es que dirigió la final de la Leagues Cup de 2023, que marcó el primer título para Lionel Messi con Inter Miami, imponiéndose a Nashville.

Además, ha dirigido Mundial Sub 20, Juegos Olímpicos y llegó a la presente edición de la Copa del Mundo con experiencia previa, pues también le tocó impartir justicia en Qatar 2022. En este Mundial, ya dirigió tres partidos: Países Bajos 2-2 Japón, Uruguay 0-1 España y Brasil 1-2 Noruega. Mostró 8 tarjetas amarillas y una roja.

El equipo arbitral completo para Argentina vs. Inglaterra

Árbitro principal: Ismail Elfath (Estados Unidos)

Ismail Elfath (Estados Unidos) Asistente 1: Corey Parker (Estados Unidos)

Corey Parker (Estados Unidos) Asistente 2: Kyle Atkins (Estados Unidos)

Kyle Atkins (Estados Unidos) Cuarto árbitro: Maurizio Mariani (Italia)

Maurizio Mariani (Italia) Árbitro asistente de reserva: Daniele Bindoni (Italia)

Daniele Bindoni (Italia) VAR: Marco Di Bello (Italia)

AVAR: Juan Lara (Chile)

SVAR: Tatiana Guzmán (Nicaragua)

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