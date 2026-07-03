¿Quién es el árbitro de Australia vs. Egipto por el Mundial 2026?

Enterate de todos los detalles del encargado de impartir justicia en el vibrante choque entre oceánicos y africanos por los 16avos de final.

El Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 continúa con su apasionante calendario de partidos. En el marco de los 16avos de final, la Selección de Australia se enfrenta a la Selección de Egipto en un compromiso clave para las asignaciones de ambos conjuntos en la llave de eliminación directa. Al tratar de un duelo de alta intensidad, todas las miradas están puestas en las máximas autoridades del encuentro.

Para este cruce, la FIFA ha determinado que el encargado de impartir justicia en el campo de juego sea el experimentado árbitro uruguayo Gustavo Tejera. A sus 38 años, el referí nacido en Montevideo cuenta con una destacada trayectoria en el ámbito internacional.

Tejera es uno de los jueces más consolidados y respetados de la CONMEBOL, acumulando una enorme experiencia en el campeonato uruguayo y en competencias continentales como la Copa Libertadores y la Copa América, además de registrar su gran debut absoluto como árbitro principal en esta Copa del Mundo de la FIFA.

Tejera dirigió el duelo entre México y Corea del Sur. (Foto: Getty).

El cuerpo arbitral completo para Australia vs. Egipto

Para este gran choque mundialista en el Dallas Stadium (AT&T Stadium), el juez principal uruguayo contará con un equipo de colaboradores de primer nivel:

Árbitro principal: Gustavo Tejera (Uruguay)

Gustavo Tejera (Uruguay) Árbitro asistente 1: Carlos Barreiro (Uruguay)

Carlos Barreiro (Uruguay) Árbitro asistente 2: Nicolás Tarán (Uruguay)

Nicolás Tarán (Uruguay) Cuarto árbitro: Sandro Schärer (Suiza)

Sandro Schärer (Suiza) Quinto árbitro: Stéphane de Almeida (Suiza)

Stéphane de Almeida (Suiza) VAR: Leodán González (Uruguay)

Leodán González (Uruguay) AVAR: Antonio García (Uruguay)

Antonio García (Uruguay) SVAR: Bastian Dankert (Alemania)

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El cuadro de 16avos de final del Mundial 2026