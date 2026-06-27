Quién es el árbitro de Austria vs. Argelia por el Mundial 2026

El uzbeko Ilgiz Tantashev será el encargado de impartir justicia en el duelo que se juega en Kansas City.

Mientras la Selección Argentina enfrenta a Jordania en el AT&T de Dallas, los otros dos equipos del Grupo J del Mundial 2026 definen quién quedará segundo y quién luchará por meterse como uno de los mejores terceros en el compromiso entre Austria y Argelia.

En el Arrowhead de Kansas City, el combinado argelino y el europeo se medirán bajo el arbitraje del uzbeko Ilgiz Tantashev. Desde las 23 horas de Argentina, se definirá el Grupo J por completo.

El encargado de impartir justicia comandará su segundo partido en esta Copa del Mundo, luego de haber dirigido Escocia – Marruecos del Grupo C. A continuación, la delegación arbitral completa.

Ilgiz Tantashev, el árbitro de Austria – Argelia (Getty)

El equipo arbitral completo de Argelia – Austria

A: Ilgiz Tantashev – Uzbekistán

A1: Andrey Tsapenko – Uzbekistán

A2: Timur Gaynullin – Uzbekistán

4to: Katia Garcia – México

5to: Sandra Ramirez – México

VAR: Leodan Gonzalez – Uruguay

AVAR: Shaun Evans – Australia

SVAR: Armando Villarreal – EEUU

Las formaciones de Austria y Argelia

Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch, David Alaba, Philipp Lienhart, Phillip Mwene; Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer, Romano Schmid, Konrad Laimer; Marko Arnautovic.

Publicidad

Argelia: Oussama Benbot; Aissa Mandi, Jaouen Hadjam, Rafik Belghali, Ramy Bensebaini; Houssem Aouar, Fares Chaibi, Nabil Bentaleb, Ibrahim Maza; Riyad Mahrez, Amine Gouiri.

Tabla de posiciones del Grupo J

El cuadro de 16avos de final del Mundial