Quién es el árbitro de Austria vs. Argelia por el Mundial 2026

Mientras la Selección Argentina enfrenta a Jordania en el AT&T de Dallas, los otros dos equipos del Grupo J del Mundial 2026 definen quién quedará segundo y quién luchará por meterse como uno de los mejores terceros en el compromiso entre Austria y Argelia.
En el Arrowhead de Kansas City, el combinado argelino y el europeo se medirán bajo el arbitraje del uzbeko Ilgiz Tantashev. Desde las 23 horas de Argentina, se definirá el Grupo J por completo.
El encargado de impartir justicia comandará su segundo partido en esta Copa del Mundo, luego de haber dirigido Escocia – Marruecos del Grupo C. A continuación, la delegación arbitral completa.
Ilgiz Tantashev, el árbitro de Austria – Argelia (Getty)
El equipo arbitral completo de Argelia – Austria
- A: Ilgiz Tantashev – Uzbekistán
- A1: Andrey Tsapenko – Uzbekistán
- A2: Timur Gaynullin – Uzbekistán
- 4to: Katia Garcia – México
- 5to: Sandra Ramirez – México
- VAR: Leodan Gonzalez – Uruguay
- AVAR: Shaun Evans – Australia
- SVAR: Armando Villarreal – EEUU
Austria y Argelia vuelven a verse las caras tras la “Desgracia de Gijón”, el hecho que cambió la historia de los Mundiales
Las formaciones de Austria y Argelia
Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch, David Alaba, Philipp Lienhart, Phillip Mwene; Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer, Romano Schmid, Konrad Laimer; Marko Arnautovic.
Argelia: Oussama Benbot; Aissa Mandi, Jaouen Hadjam, Rafik Belghali, Ramy Bensebaini; Houssem Aouar, Fares Chaibi, Nabil Bentaleb, Ibrahim Maza; Riyad Mahrez, Amine Gouiri.