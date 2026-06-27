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Mundial 2026

Quién es el árbitro de Austria vs. Argelia por el Mundial 2026

El uzbeko Ilgiz Tantashev será el encargado de impartir justicia en el duelo que se juega en Kansas City.

Quién es el árbitro de Austria vs. Argelia por el Mundial 2026
© FIFAQuién es el árbitro de Austria vs. Argelia por el Mundial 2026

Mientras la Selección Argentina enfrenta a Jordania en el AT&T de Dallas, los otros dos equipos del Grupo J del Mundial 2026 definen quién quedará segundo y quién luchará por meterse como uno de los mejores terceros en el compromiso entre Austria y Argelia.

En el Arrowhead de Kansas City, el combinado argelino y el europeo se medirán bajo el arbitraje del uzbeko Ilgiz Tantashev. Desde las 23 horas de Argentina, se definirá el Grupo J por completo.

El encargado de impartir justicia comandará su segundo partido en esta Copa del Mundo, luego de haber dirigido Escocia – Marruecos del Grupo C. A continuación, la delegación arbitral completa.

Ilgiz Tantashev, el árbitro de Austria – Argelia (Getty)

Ilgiz Tantashev, el árbitro de Austria – Argelia (Getty)

El equipo arbitral completo de Argelia – Austria

  • A: Ilgiz Tantashev – Uzbekistán
  • A1: Andrey Tsapenko – Uzbekistán
  • A2: Timur Gaynullin – Uzbekistán
  • 4to: Katia Garcia – México
  • 5to: Sandra Ramirez – México
  • VAR: Leodan Gonzalez – Uruguay
  • AVAR: Shaun Evans – Australia
  • SVAR: Armando Villarreal – EEUU
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Las formaciones de Austria y Argelia

Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch, David Alaba, Philipp Lienhart, Phillip Mwene; Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer, Romano Schmid, Konrad Laimer; Marko Arnautovic.

Argelia: Oussama Benbot; Aissa Mandi, Jaouen Hadjam, Rafik Belghali, Ramy Bensebaini; Houssem Aouar, Fares Chaibi, Nabil Bentaleb, Ibrahim Maza; Riyad Mahrez, Amine Gouiri.

Tabla de posiciones del Grupo J

El cuadro de 16avos de final del Mundial

Lautaro Tiburzio
Lautaro Tiburzio
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