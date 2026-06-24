Quién es el árbitro de Brasil vs. Escocia por el Mundial 2026

El scratch cierra la fase de grupos contra el combinado escocés en Miami bajo el arbitraje del mexicano César Ramos.

Luego de empatar contra Marruecos en su debut, la Selección de Brasil encausó su rumbo en el Mundial 2026 con una victoria contundente ante el modesto seleccionado de Haití. Y buscará cerrar la fase de grupos de la misma forma, en su partido de este miércoles contra Escocia en Miami, para el cual el mexicano César Ramos fue elegido como encargado de impartir justicia.

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El árbitro de Brasil vs. Escocia por el Mundial 2026 es César Ramos; mexicano, de 42 años y oriundo de Culiacán. Para él será su segundo partido en esta Copa del Mundo, luego de ser el juez del cotejo entre Irán y Nueva Zelanda, que terminó igualado 2 a 2 en la primera jornada de actividad. Ramos apenas mostró una tarjeta amarilla, al iraní Ehsan Hajsafi.

Cesar Ramos dirigió ya un partido en esta Copa del Mundo y suma 8 entre sus 3 mundiales. (Getty)

Ramos es árbitro internacional FIFA desde 2014, y está disputando su tercera Copa del Mundo, luego de haber dirigido tres partidos en 2018 y otros 4 en 2022, a la vez que va por su segundo del 2026, para alcanzar los 9 partidos como árbitro mundialista. La terna principal la completarán sus compatriotas Alberto Morin y Marco Bisguerra, como asistentes.

Cuerpo arbitral completo de Brasil vs. Escocia

Árbitro: César Ramos (México)

César Ramos (México) Asistente 1 : Alberto Morin (México)

: Alberto Morin (México) Asistente 2 : Marco Bisguerra (México)

: Marco Bisguerra (México) 4to árbitro : Espen Eskas (Noruega)

: Espen Eskas (Noruega) 5to árbitro : Jan Erik Engan (Noruega)

: Jan Erik Engan (Noruega) VAR : Guillermo Pacheco (México)

: Guillermo Pacheco (México) AVAR : Abdullah Alshehri (Arabia Saudita)

: Abdullah Alshehri (Arabia Saudita) SVAR: Tomasz Kwiatkowski (Polonia)

Posiciones del Grupo de Brasil en el Mundial 2026

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Fixture del Grupo C