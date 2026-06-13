¿Quién es el árbitro de Brasil vs. Marruecos hoy por el Mundial 2026?

El duelo estelar de este sábado tendrá como encargado de impartir justicia a uno de los árbitros más prestigiosos del fútbol europeo: Slavko Vinčić.

Brasil y Marruecos abren su participación en la Copa del Mundo en uno de los partidos más destacados y anticipados de toda la Fase de Grupos del Mundial 2026. Ante tal expectativa, la FIFA decidió entregarle la dirección del encuentro al experimentado árbitro esloveno Slavko Vinčić.

El partido que tendrá lugar en el que será el escenario de la final del torneo, el Estadio Nueva York, Nueva Jersey, también conocido como el MetLife Stadium, contará con uno de los colegiados más destacados que tiene el mundo fútbol, con experiencia en Copas del Mundo y Champions League.

Slavko Vincic, el árbitro de Brasil vs. Marruecos: edad, nacionalidad, trayectoria y más

Nacido en Maribor, Eslovenia, Slavko Vinčić, de 46 años, es árbitro internacional FIFA desde el año 2010 y será el encargado de impartir justicia en el partido Brasil vs. Marruecos, sumando así un nuevo capítulo a su extensa trayectoria en Copas del Mundo.

El amargo recuerdo argentino de Qatar fue el partido con Arabia. Lo dirigió Vinčić. (Getty)

Slavko Vinčić ya había tenido la oportunidad de dirigir en la máxima cita del fútbol durante el Mundial de Qatar 2022. En aquel torneo fue el árbitro principal del recordado e histórico triunfo de Arabia Saudita sobre la Selección Argentina (2-1) en la fase de grupos, así como del clásico británico en el que Inglaterra superó a Gales (3-0).

Además, a nivel de clubes cuenta con un currículum impoluto: fue el elegido para arbitrar la final de la UEFA Champions League 2023/24 en Wembley entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund, y también dirigió la final de la Europa League 2021/22 entre Eintracht Frankfurt y Rangers.

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Vinčić se hizo cargo de la final de la Champions 23/24. (Getty)

Terna arbitral de Brasil vs. Marruecos

Árbitro: Slavko Vinčić (Eslovenia)

Slavko Vinčić (Eslovenia) Asistente 1: Tomaž Klančnik (Eslovenia)

Tomaž Klančnik (Eslovenia) Asistente 2: Andraž Kovačič (Eslovenia)

Andraž Kovačič (Eslovenia) Cuarto Árbitro: Sandro Schärer (Suiza)

Sandro Schärer (Suiza) VAR: Bastian Dankert (Alemania)

Bastian Dankert (Alemania) AVAR: Willy Delajod (Francia)

Datos del partido

Horario : 19:00 horas

: 19:00 horas TV : Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow

: Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow Árbitro : Slavko Vincic (Eslovenia)

: Slavko Vincic (Eslovenia) VAR : )

: ) Estadio: Estadio Nueva York, Nueva Jersey (MetLife Stadium).