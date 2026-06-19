Quién es el árbitro de Escocia vs. Marruecos por el Mundial 2026

En el Estadio Boston, Escocia y Marruecos se ven las caras por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. El equipo europeo quiere sumar su segunda victoria, mientras que los africanos intentarán sumar de a tres tras la igualdad ante Brasil. El encargado de impartir justicia en esta compromiso será Ilgiz Tantashev.

El internacional uzbeko fue designado por la FIFA y hará su estreno mundialista en este encuentro. Con 42 años, el oriundo de Bukhara hará su primera presentación en la competición, buscando tener un buen desempeño para poder tener más acción en instancias posteriores.

El cuerpo arbitral lo completarán sus compatriotas Andrey Tsapenko y Timur Gaynullin, que oficiarán de jueces de línea, mientras que los jordanos Adham Makhadmeh y Mohammed Alkalaf serán cuarto y quinto árbitro, respectivamente. El VAR lo comandará el estadounidense Armando Villarreal, mientras que el mexicano Erick Miranda será el AVAR. Por su parte, el SVAR será el argentino Hernán Mastrangelo.

El equipo arbitral de Escocia vs. Marruecos

Árbitro: Ilgiz Tantashev (Uzbekistán)

Asistente 1: Andrey Tsapenko (Uzbekistán)

Asistente 2: Timur Gaynullin (Uzbekistán)

4to árbitro: Adham Makhadmeh (Jordania)

5to árbitro: Mohammed Alkalaf (Jordania)

VAR: Armando Villarreal (Estados Unidos)

AVAR: Erick Miranda (México)

SVAR: Hernan Mastrangelo (Argentina)

Así marchan los grupos del Mundial 2026