Quién es el árbitro de Estados Unidos vs. Bélgica por el Mundial 2026

Todos los detalles sobre el colegiado principal y la terna completa en el partido por los octavos de final de la Copa del Mundo.

Este lunes 6 de julio, bajo la órbita de los octavos de final del Mundial 2026, los seleccionados de Estados Unidos y Bélgica se encuentran frente a frente en el imponente Lumen Field Stadium de la ciudad de Seattle, en el propio país norteamericano. Es otro compromiso realmente decisivo para el futuro de ambos en la competición.

En medio de ese panorama, el árbitro jordano Adham Makhadmeh fue el designado por la FIFA para impartir justicia en este partido determinante que otorga otro boleto rumbo a los cuartos de final de la Copa del Mundo. Se trata de un joven colegiado de solamente 39 años de edad, pero que tiene una interesante trayectoria.

Este no será el primer desafío de Makhadmeh en la presente cita mundialista. El réferi jordano ya cuenta con experiencia dirigiendo en esta edición de la Copa del Mundo, habiendo impartido justicia previamente en el empate sin goles entre España y Cabo Verde el pasado 15 de junio, en la contundente victoria de Bélgica por 5 a 1 ante Nueva Zelanda el 27 de junio y en el ajustado triunfo de Inglaterra por 2-1 sobre República Democrática del Congo el 1 de julio.

La terna de árbitros completa de Estados Unidos vs. Bélgica

Árbitro: Adham Makhadmeh (Jordania)

Adham Makhadmeh (Jordania) Asistente 1: Mohammad Alkalaf (Jordania)

Mohammad Alkalaf (Jordania) Asistente 2: Ahmad Alroalle (Jordania)

Ahmad Alroalle (Jordania) Cuarto árbitro: Pierre Atcho (Gabón)

Pierre Atcho (Gabón) Quinto árbitro: Boris Ditsoga (Gabón)

Boris Ditsoga (Gabón) VAR: Khamis Al Marri (Qatar)

Khamis Al Marri (Qatar) AVAR: Nicolás Gallo (Colombia)

Nicolás Gallo (Colombia) SVAR: Hernán Mastrángelo (Argentina)

El cuadro del Mundial 2026