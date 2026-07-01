Quién es el árbitro de Estados Unidos vs. Bosnia por el Mundial 2026

Todos los detalles sobre el colegiado principal y la terna completa en el partido por los 16avos de final de la Copa del Mundo.

Este miércoles 1 de julio, en el marco de los 16avos de final del Mundial 2026, los seleccionados de Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina se encuentran frente a frente en el Levi’s Stadium de Santa Clara, en San Francisco. Una nueva presentación de uno de los combinados anfitriones, que parte como el claro favorito en este juego.

En ese contexto, el árbitro brasileño Raphael Claus fue el designado por la FIFA para impartir justicia en este partido determinante que otorga otro boleto rumbo a los octavos de final de la Copa del Mundo. Se trata de un experimentado colegiado de 46 años de edad que cuenta con una dilatada trayectoria en varios frentes.

No es un detalle menor que Raphael Claus fue jugador de fútbol hasta los 20 años. De todos modos, en 2002 participó del curso de formación en materia de arbitraje de la Federación Paulista de Fútbol. Dirigió varios partidos de las divisiones menores de dicha región durante ocho años, hasta que recaló en la división principal del Campeonato Paulista en 2010.

Posteriormente, en 2014, la Comisión Nacional de Arbitraje de la Confederación Brasileña de Fútbol lo acreditó como aspirante al cuadro de arbitraje de la FIFA. Y, en octubre de ese mismo año, Raphael Claus fue confirmado como árbitro de la entidad que gestiona el fútbol mundial. Ya dirigió en una Copa del Mundo, más precisamente la de Qatar 2022.

La terna de árbitros completa de Estados Unidos vs. Bosnia

Árbitro: Raphael Claus (Brasil)

Raphael Claus (Brasil) Asistente 1: Danilo Manis (Brasil)

Danilo Manis (Brasil) Asistente 2: Rodrigo Figueiredo (Brasil)

Rodrigo Figueiredo (Brasil) Cuarto árbitro: Darío Herrera (Argentina)

Darío Herrera (Argentina) Quinto árbitro: Cristian Navarro (Argentina)

Cristian Navarro (Argentina) VAR: Juan Soto (Venezuela)

Juan Soto (Venezuela) AVAR: Nicolás Gallo (Colombia)

Nicolás Gallo (Colombia) SVAR: Jerome Brisard (Francia)

El cuadro del Mundial 2026