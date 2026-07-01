Alineaciones confirmadas de Estados Unidos y Bosnia por los 16avos de final del Mundial 2026

En Santa Clara, el elenco local y el balcánico se enfrentan por un lugar en la siguiente instancia de la Copa del Mundo.

En el marco del décimo partido de los 16avos de final del Mundial 2026, la Selección de Estados Unidos (1° Grupo F) se enfrenta a la Selección de Bosnia (3° Grupo B) por un lugar en los octavos de final del certamen y así seguir avanzando en el cuadro.

El combinado dirigido por Mauricio Pochettino mostró una performance excepcional en la fase de grupos, liderando una zona compleja en la que se enfrentó a Paraguay, a Turquía y a Australia.

Los balcánicos, en cambio, pasaron como uno de los mejores terceros luego de sortear con cuatro puntos el grupo que ganó Suiza y escoltó Canadá. Desde las 21 horas de Argentina (17:00 locales), se disputará el último compromiso de esta jornada del 1 de julio.

El Levi’s Stadium, la sede de EEUU – Bosnia

A continuación, las formaciones de ambos selecciones, con la confirmación oficial de parte de FIFA.

Las formaciones de EEUU y Bosnia

Estados Unidos: Matthew Freese; Sergiño Dest, Chris Richards, Tim Ream, Alexander Freeman, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Malik Tillman; Christian Pulisic, Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.

Bosnia: Nikola Vasilj; Tarik Muharemovic, Nikola Katic, Stjepan Radeljic, Sead Kolasinac, Amar Dedic; Armin Gigovic, Ivan Sunjic; Ermedin Demirovic, Edin Dzeko, Kerim Alajbegovic. DT: Sergej Barbarez.

Publicidad

El cuadro del Mundial 2026