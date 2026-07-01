Alineaciones confirmadas de Estados Unidos y Bosnia por los 16avos de final del Mundial 2026

En el marco del décimo partido de los 16avos de final del Mundial 2026, la Selección de Estados Unidos (1° Grupo F) se enfrenta a la Selección de Bosnia (3° Grupo B) por un lugar en los octavos de final del certamen y así seguir avanzando en el cuadro.
El combinado dirigido por Mauricio Pochettino mostró una performance excepcional en la fase de grupos, liderando una zona compleja en la que se enfrentó a Paraguay, a Turquía y a Australia.
Los balcánicos, en cambio, pasaron como uno de los mejores terceros luego de sortear con cuatro puntos el grupo que ganó Suiza y escoltó Canadá. Desde las 21 horas de Argentina (17:00 locales), se disputará el último compromiso de esta jornada del 1 de julio.
El Levi’s Stadium, la sede de EEUU – Bosnia
A continuación, las formaciones de ambos selecciones, con la confirmación oficial de parte de FIFA.
Las formaciones de EEUU y Bosnia
Estados Unidos: Matthew Freese; Sergiño Dest, Chris Richards, Tim Ream, Alexander Freeman, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Malik Tillman; Christian Pulisic, Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.
Dónde y en qué estadio juegan Estados Unidos y Bosnia por los 16avos de final del Mundial 2026
Bosnia: Nikola Vasilj; Tarik Muharemovic, Nikola Katic, Stjepan Radeljic, Sead Kolasinac, Amar Dedic; Armin Gigovic, Ivan Sunjic; Ermedin Demirovic, Edin Dzeko, Kerim Alajbegovic. DT: Sergej Barbarez.